Трамп стверджує, що його мирний план скоротився лише до 22 пунктів.

Проте він все ще вимагає територіальних поступок від України.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що мирний план щодо України скоротився з 28 до 22 пунктів. Про це він повідомив, спілкуючись із журналістами на облавку президентського літака Air Force One.

Журналісти попросили Трампа прокоментувати заяви деяких республіканців про те, що початковий план із 28 пунктів був надто «сприятливим» для Росії. «Це був не план. То була концепція. І звідти вони (перемовники – ред.) взяли кожен із 28 пунктів, а потім звели до 22 пунктів. За багатьма з них було знайдено рішення, і насправді дуже сприятливе. Подивимося, що з цього вийде», – цитує слова Трампа інформаційна аґенція Reuters.

Глава Білого дому також заявив про необхідність територіальних поступок з боку України, посилаючись на успіхи Росії на фронті. «Дивіться, як усе йде: якщо глянути, все рухається в одному напрямку. Отже, ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. Ви хочете воювати та втратити ще 50-60 тисяч людей? Чи хочете зробити щось зараз?», – риторично запитав президент США.

За словами Трампа, наступного тижня його спецпосланець Стівен Віткофф поїде до Москви для обговорення мирного плану з російським диктатором Володимиром Путіним. Він припустив, що до Москви також поїде його зять Джаред Кушнер, який бере участь у мирних переговорах.

На запитання про дедлайн для підписання мирної угоди Трамп відповів, що він та його адміністрація вирішили відмовитися від чіткого крайнього терміну. «Для мене крайній термін – це коли все закінчиться», – сказав Трамп журналістам.

Раніше західна преса повідомляла, що в ході перемовин у Женеві 23 листопада, в яких брали участь представники США, України і деяких європейських держав, запропонований адміністрацією Трампа план припинення війни в Україні скоротився з 28 до 19 пунктів.

США та Україна за підсумками переговорів, що відбулися в Женеві 23 листопада, підготували оновлений варіант мирного плану. Financial Times стверджувала, що план скоротили з 28 до 19 пунктів. За інформацією ABC News, із плану виключили пункти про скорочення чисельності ЗСУ, а також про повну амністію сторін за їхні дії під час конфлікту.