841-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:40 Аргентина стала новим членом Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", оголосив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ, відкриваючи 23-тє засідання Контактної групи з оборони України.

12:30 Більшість українців (60%) вважають, що Росія прагне знищити українську націю (34%) або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%), ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Ще 12% українців вважають, що Росія прагне змінити владу і створити маріонеткову державу, яка слухатиметься у всьому Росію. Лише 7% українців вважають, що агресор прагне зберегти за собою вже окуповані території і справді не претендує на всю або більшість територій України. Крім цього, один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме – проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність України: лише 5% респондентів обрали цей варіант.

У всіх регіонах більше респондентів (62% на Заході та в Центрі, 56% на Півдні та 49% на Сході) вважають, що Росія прагне знищити українську націю або навіть здійснити фізичний геноцид; причому третя частина населення в усіх регіонах відчуває, що Росія хоче фізично знищити більшість населення. Водночас із Заходу на Схід із 3% до 13% зростає частка тих, хто вважає, що Росія не претендує вже на більшість територій України і прагне лише зберегти за собою вже окуповані території. На Сході більше тих, хто вважає, що Росія хоче "денацифікувати" та демілітаризувати Україну без зазіхань на незалежність - 11% проти 3-6% в інших регіонах. Водночас на Півдні та Сході відповідно 16% і 15% респондентів не змогли відповісти на запитання і, можливо, частина з них ухилилася від відповіді навмисно, щоб не висловлювати свою проросійську позицію.

Російськомовні українці дещо рідше говорили про наміри Росії знищити українську націю, серед них 37% вважають, що Росія прагне знищити українську націю або вбити більшість українців. лише 7% російськомовних українців поділяють російський наратив, що Росія просто хоче "денацифікувати" і демілітаризувати Україну без зазіхання на її незалежність.

12:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 72 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 87 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:50 Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№560):

– процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

– особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.

11:30 Сьогодні обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20:00 до 22:00, оголосили в Укренерго.

11:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:00 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Загалом, за добу, що минула ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 4 ракетні удари, із застосуванням 11 ракет, 38 авіаударів (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив близько 3500 обстрілів, 94 із них - з реактивних систем залпового вогню. Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки противника, три засоби ППО та одну артилерійську систему. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 980 осіб. Також ворог втратив 17 танків, 21 бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби ППО, 58 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

10:35 Через негоду на 8-му ранку було знеструмлено 173 населених пунктів, повідомили в Міненерго.: 66 – у Чернігівській області, 57 – у Київській, 38 – у Сумській, 9 – у Запорізькій, 2 – у Донецькій, 1 – у Дніпропетровській.

10:25 Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, коментуючи нещодавню заяву американського президента Джо Байдена, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну, а членство в НАТО для цього не є необхідним, заявила, що позиція Вашингтона щодо членства України в Альянсі не змінилась:

"Я вважаю, що президент мав на увазі в тому конкретному інтерв'ю той факт, що ми, Сполучені Штати, вважаємо, що українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям і впроваджувати реформи, які необхідні для членства в НАТО".

10:05 На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні країни-союзники повинні узгодити більш чітке формулювання щодо зобов'язань про те, що Україна стане членом Альянсу, анонсував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг:

"Не мені вдаватися в подробиці точних формулювань, але я очікую, що ці формулювання будуть більш зрозумілими в нашому зобов'язанні про те, що Україна стане членом альянсу. Очікується, що союзники зроблять важливі оголошення до саміту, а також безпосередньо на саміті про більшу кількість військової техніки, протиповітряної оборони, артилерії та ракет для України. А без цього, звісно, не може бути й питання про членство, яке підлягає обговоренню. Нам потрібно забезпечити перемогу України. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна стала членом альянсу. На саміті союзники узгодять фінансові зобов'язання та угоду про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки та навчання для України. Це важливо і тому, що це допомагає Україні задовольнити нагальні потреби в самозахисті, але також і тому, щоб гарантувати, що НАТО зможе допомогти у створенні майбутніх сил, забезпечити повну оперативну сумісність і, отже, допомогти Україні просунутися до повноправного членства в НАТО"

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

232,0% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

87,7% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

313,2% автомобільної техніки (з них 6,3% за минулий тиждень),

446,9% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

98,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

60,2% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Станом на 06:30 далі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 7 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська, можливо, здійснюють зусилля, спрямовані на послаблення російської протиповітряної оборони, що, в разі успіху, може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовану авіацію в довгостроковій перспективі.

• Кораблі Північного флоту Росії 12 червня прибули до гавані Гавани на Кубі на запланований п'ятиденний портовий захід.

• Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 12 червня заявив, що Вірменія "вийде" і "вирішить, коли вийде" з очолюваної Росією Організації Договору про колективну безпеку під час відповіді на запитання у Національних зборах Вірменії на тлі постійних зусиль Вірменії дистанціюватися від безпекових і політичних відносин з Росією.

• Грузинське опозиційне видання "Мтаварі" повідомило, що грузинський уряд планує відновити дипломатичні відносини з Росією.

• Президент Росії Путін під час промови до Дня Росії 11 червня відзначив посадових осіб російських оборонних компаній у списку нещодавніх лауреатів трудових нагород, що свідчить про те, що Путін продовжує приділяти увагу зміцненню російської оборонно-промислової бази.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: