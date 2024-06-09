Поліція Чехії приведена у підвищену готовність через терористичну загрозу.

Загроза стосується ймовірної атаки на об’єкти інфраструктури.

 

 

Чеська поліція в ніч на неділю, дев’ятого червня, була приведена у підвищену готовність. Правоохоронці оперативно посилили заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на вокзалах Праги. Причиною цього стало надходження інформації про евентуальний теракт. Про це повідомив чеський інформаційний портал iDNES.cz з покликом на кілька джерел.

 

Перший віцепрем'єр та міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан (Vít Rakušan) підтвердив проведення «профілактичних заходів безпеки». Він зазначив, що інформація щодо конкретної загрози уточнюється.

 

Згідно з інформацією видання iDNES.cz, загроза стосується ймовірної атаки на об’єкти інфраструктури, тому всі поліціянти в Празі перейшли на режим «небезпека терору» на всі 24 години служби до подальшого повідомлення. Їм наказано стежити за будь-якими підозрілими особами, особливо в районі автовокзалів чи залізничних двірців.

 

Віт Ракушан підтвердив інформацію iDNES.cz, зазначивши, що наразі сили безпеки не мають прямої інформації про конкретну загрозу. «Можу підтвердити, що поліція зараз вживає запобіжних заходів. Проте для громадян Чехі підвищеного ризику немає, поліція не диспонує інформацією про безпосередню загрозу. Поліція надасть додаткову інформацію, щойно це стане можливим», — сказав Ракушан.

 

Міністр також написав у соцмережі X, що поліція розслідує справу про напад за кордоном. Підозрюваного було затримано, але влада вирішила вжити підвищених заходів безпеки. У понеділок, 10 червня, відбудеться засідання Державної ради безпеки Чеської Республіки. За його підсумками громадськість проінформують про подробиці того, що відбувається.

09.06.2024

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