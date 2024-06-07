У Російсії демонструватимуть лише фільми, які відповідають «традиційним цінностям».

Відповідні нововведення готує Мінкульт РФ у кооперації з Держдумою та адміністрацією президента.

Міністерство культури Росії планує змінити правила видачі прокатних посвідчень. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на заяву директора департаменту кінематографії та цифрового розвитку Міністерства культури РФ Дмитра Давиденка. Посвідчення видаватимуть лише фільмам, які відповідають традиційним цінностям. Такі поправки відомство готує разом із Державною думою РФ, Радою Федерації та адміністрацією президента РФ.

За словами Давиденка, багато кінематографістів «приносять готовий продукт», у якому «є моменти, які етично не можна показувати». Щоб такого не відбувалося, у поправках будуть «чіткі пункти… про те, чи відповідає це нашим традиційним моральним цінностям чи ні», додав він.

Одним із прикладів фільму, який не пройшов би перевірку відомства, Давиденко назвав серіал «Незламана» режисера Саріка Андреасяна. У ньому розповідається про «скопінського маніяка», який викрав двох дівчаток 14 та 17 років і протягом чотирьох років тримав їх у пивниці та ґвалтував. Він відсидів 17 років і вийшов на волю 2021 року.

«Є ось та сама межа, яку не можна перетинати. Є нездорова людина, яка вчинила злочин. Він відсидів 17 років. Але це не означає, що про нього треба знімати серіал. Дуже важливо, щоби не було таких героїв, щоби не було популяризації криміналу, злочинів. Все-таки для мене особисто, для нашої держави, я думаю, що всі, хто сидить у цьому залі, зі мною погодяться, справжній герой — це військова людина, яка сьогодні ризикує своїм життям, захищає нас для того, щоб ми сиділи тут і обговорювали цю тему, щоб сьогодні була справедливість і мир у нашому житті», – заявив Дмитро Давиденко на економічному форумі у Санкт-Петербурзі.