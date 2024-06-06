Німеччина довела частку «зеленої» енергетики майже до 60 відсотків.

Нині в Німеччині найбільше електроенергії генерується вітром.

 

 

Німеччина встановила новий рекорд в енергетичному переході: у першому кварталі цього року частка зеленої електроенергії, виробленої в Німеччині, досягла найвищого рівня серед країн світу. Як повідомляє часопис Der Spiegel з покликом на Федеральне статистичне відомство ФРН, частка енергії, яку одержують у країні з відновлюваних джерел, досягла 58,4 відсотка. У першому кварталі минулого року цей показник становив 48,5 відсотка від усієї електроенергії, виробленої у Німеччині.

 

Обсяг «зеленої» енергії – тобто отриманої за рахунок вітру, біомаси (так званий біогаз), а також за допомогою гідроелектростанцій та установок фотовольтаїки – у першому кварталі 2024 року в Німеччині сягнув 121,5 мільярда кіловат-годин. Загалом же, за попередніми даними Федерального відомства статистики, у першому кварталі поточного року в Німеччині було вироблено на 7,5 відсотка менше електроенергії, ніж у першому кварталі 2023 року (131,4 мільярда кіловат-годин).

 

Найважливішим джерелом енергії в Німеччині за перші три місяці, як і в тому ж кварталі минулого року, і протягом усього минулого року, була вітрова енергія. Згідно з підрахунками, у першому кварталі 2024 року 38,5 відсотка електроенергії, виробленої в Німеччині, було отримано від енергії вітру. Розширення вітроенергетики в Німеччині останнім часом просувається чимраз швидше: минулого року, за даними Федерального міністерства економіки, на суші було встановлено системи вітрогенерації потужністю 2030 мегават. Це відповідає збільшенню майже на 24 відсотки порівняно з попереднім роком.

 

Виробництво електроенергії з традиційних джерел впало на чверть (25,4 відсотка) протягом року, тоді як відновлювані джерела виросли на 11,6 відсотка.

 

Проте вугілля все ще залишається на другому місці серед джерел енергії з часткою майже чверті (23 відсотки), хоча виробництво електроенергії на вугіллі значно впало. Порівняно з першим кварталом 2023 року, споживання електроенергії з вугілля впало на 11 мільярдів кіловат-годин або на 28,2 відсотка. Це також стало основною причиною того, чому звичайні джерела енергії, такі як вугілля та природний газ, відігравали загалом меншу роль.

06.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Естетична діагностика життя
Львівська мистецька галерея Shum Gallery запрошує долучитися до благодійного онлайн-аукціону "Горизонт", який відбувається в рамках виставки Юрія Смольського. Мета аукціону — придбання FPV дронів для спецпідрозділу "Кракен".
05.06.24 | | Штука
На органові уродини
На початку червня львівський орган святкує свій День народження. Орган було урочисто відкрито 4 червня 1933 року. Унікальний орган має 60 регістрів і майже 5 тисяч труб, є найбільшим історичним концертним органом України.
04.06.24 | | Штука
Любовні листи до України
Олена О’Лір
Ця білінгва, створена з любови, являє собою збалансований діалог жіночого та чоловічого начал, і перше, безумовно, належить авторці / ліричній героїні, а друге — Україні та її Захисникам, образ яких зазвичай фокусується у постаті єдиного Воїна, Солдата, Друга.
03.06.24 | | Штука
«Неначе степом чумаки...»
Андрій Содомора
Літа минають, людина – минається: маліє, никне, зникає десь за часовими й просторовими обріями... Залишає те, чого не йме своїм зубом час
03.06.24 | | Дискурси
Зрадник Корсики
Віталій Портников
Паолі і Бонапарт залишаться в історії антагоністами – один бажав свободи для рідного острова, інший намагався створити наймогутнішу імперію своїх часів
02.06.24 | | Дискурси
Побачення з Морем
Наталя «Конфетка» Шинкарук
В спогаді Наталі «Конфетки» описано реальні події гіппівських тусовок червня–липня 1980 року. Імена учасників справжні.
01.06.24 | | Минуле
Вірш для Антанаса Йонинаса
Василь МАХНО
–о дванадцятій плюс-чи-мінус– на вузенькій вуличці, як мізинець, коли проминуть і весни, і зими, коли повернеться князь і доп’ють поети.
01.06.24 | | Дискурси
Повість про еліту
Олеся Ісаюк
Так виглядає, що Басенко у "Початку" змальовував втомлених протистоянням з усім світом інтелектуалів, а суцільно “київські” лаштунки натякають на інтелектуалів українських
01.06.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.