Німеччина довела частку «зеленої» енергетики майже до 60 відсотків.

Нині в Німеччині найбільше електроенергії генерується вітром.

Німеччина встановила новий рекорд в енергетичному переході: у першому кварталі цього року частка зеленої електроенергії, виробленої в Німеччині, досягла найвищого рівня серед країн світу. Як повідомляє часопис Der Spiegel з покликом на Федеральне статистичне відомство ФРН, частка енергії, яку одержують у країні з відновлюваних джерел, досягла 58,4 відсотка. У першому кварталі минулого року цей показник становив 48,5 відсотка від усієї електроенергії, виробленої у Німеччині.

Обсяг «зеленої» енергії – тобто отриманої за рахунок вітру, біомаси (так званий біогаз), а також за допомогою гідроелектростанцій та установок фотовольтаїки – у першому кварталі 2024 року в Німеччині сягнув 121,5 мільярда кіловат-годин. Загалом же, за попередніми даними Федерального відомства статистики, у першому кварталі поточного року в Німеччині було вироблено на 7,5 відсотка менше електроенергії, ніж у першому кварталі 2023 року (131,4 мільярда кіловат-годин).

Найважливішим джерелом енергії в Німеччині за перші три місяці, як і в тому ж кварталі минулого року, і протягом усього минулого року, була вітрова енергія. Згідно з підрахунками, у першому кварталі 2024 року 38,5 відсотка електроенергії, виробленої в Німеччині, було отримано від енергії вітру. Розширення вітроенергетики в Німеччині останнім часом просувається чимраз швидше: минулого року, за даними Федерального міністерства економіки, на суші було встановлено системи вітрогенерації потужністю 2030 мегават. Це відповідає збільшенню майже на 24 відсотки порівняно з попереднім роком.

Виробництво електроенергії з традиційних джерел впало на чверть (25,4 відсотка) протягом року, тоді як відновлювані джерела виросли на 11,6 відсотка.

Проте вугілля все ще залишається на другому місці серед джерел енергії з часткою майже чверті (23 відсотки), хоча виробництво електроенергії на вугіллі значно впало. Порівняно з першим кварталом 2023 року, споживання електроенергії з вугілля впало на 11 мільярдів кіловат-годин або на 28,2 відсотка. Це також стало основною причиною того, чому звичайні джерела енергії, такі як вугілля та природний газ, відігравали загалом меншу роль.