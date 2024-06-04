Зміни сезонів

Тепер можна згадати Вінстона Черчилля і його «Це ще не кінець. Це навіть не початок кінця, але, можливо, це кінець початку». Огляд подій тижня в Україні.

Дозвіл тижня

А ще актуальним для ХХІ століття виявилося спостереження того ж найшановнішого британця всіх часів щодо заокеанських партнерів. «Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно після того, як вони перепробують усі інші варіанти», – казав Черчилль, коли в 1940 році мешканці Об’єднаного королівства чекали воєнної допомоги від Штатів. В середині травня представник Пентагону Сабріна Сінгх попереджала Київ: «Ми вважаємо, що обладнання, можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для повернення суверенної території України». В перекладі з дипломатичної то означало, що гатити по росіянах зі західної зброї можна тільки на власній території, нищити окупантів на їхній історичній батьківщині – зась.

Минуло заледве два тижні, і під час візиту в Прагу державний секретар США повідомив про те, що концепція помінялася. «Україна звернулася до нас і попросила дозволу використати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно з російськими військами, які зосереджуються на російській стороні кордону, а потім атакують Україну. Це – право президента, і він схвалив використання нашої зброї з цією метою».

Що стало причиною зняття мораторію, не конкретизувалося. Зате Блінкен підкреслив, що західні партнери України «продовжать коригувати стратегію», а на липневому саміті НАТО створять «міцний і добре освітлений місток» для вступу України до Альянсу. Чомусь держсекретар вибрав метафору саме з містком.

До липня ще треба дожити, а вже зараз точаться дискусії, по яких саме цілях на території РФ можна використовувати західну зброю і що росіяни знов підірвуть у себе найближчим часом, аби розпочати чергове завивання про війну всього світу проти Росії.





Турне тижня

До згаданої Блінкеним «корекції стратегії» західними партнерами долучився Президент Зеленський, який здійснив потужний спурт столицями Європи і не тільки. Обивателеві мало що скаже інформація про те, що Україна підписала двосторонню безпекову угоду, наприклад, з Іспанією. Коли ж повідомити тому самому обивателеві, що в рамках цієї угоди в поточному році ми отримаємо від іспанців допомоги на один мільярд євро, то інформація сприймається набагато позитивніше.

Крім Іспанії, безпекові угоди Зеленський за час європейського вояжу підписав з Португалією, Ісландією, Бельгією, Швецією і Норвегією. Бельгійці пообіцяли також майже мільярд євро військової допомоги і бонусом 30 літаків F-16, які з’являться в Україні до кінця року – але їх так само, як і інше озброєння, яке передбачене безпековою угодою, можна буде використовувати тільки на українській території. На пункті F-16 з Бельгії виникло заочне змагання в дисципліні «хто краще допомагає Україні». На бельгійську ініціативу відреагувала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і запевнила, що 24 винищувачі F-16, які Нідерланди мають намір передати Україні, можуть бути використані для завдання ударів по цілях на території РФ і «не існує обмежень у бельгійському стилі».

Легка зацикленість широкої громадськості на F-16 ледь не витіснила з інформаційного простору повідомлення про те, що уряд Швеції надасть Україні 16-й пакет військової допомоги на суму 13,3 мільярда шведських крон (1,16 млрд євро). Цей пакет, по-перше, стане найбільшим для країни, а по-друге, міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував, що з-поміж іншого туди входять два літаки системи повітряного раннього попередження та управління (AEW&C) ASC-890. Ці літальні апарати, за переконанням авіаційних експертів, суттєво повисять ефективність українських військово-повітряних сил.





Парламентське тижня

Виявляється, Верховна Рада не впала у сплячку, не полетіла вирій і під куполом відбуваються гідні уваги події. Наприклад, створили парламентарі Тимчасову слідчу комісію щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд на лінії зіткнення та на виготовлення й закупівлю дронів. ТСК важлива, бо інформації про відсутність відповідних об’єктів, які мали б стримувати агресора, не бракує. Але в парламенті перше іронізували, що максимально серйозну комісію очолив Микола Задорожній, колишній шоу-мен та працівник івент-агенції GB Event by Kvartal 95. А потім згадали, що в ТСК потрапили колишні члени ОПЗЖ, яких точно не варто допускати до «аналізу практики розподілу, передачі, поставок та взяття на баланс безпілотників військовим частинам, підрозділам ЗСУ та інших військових формувань» і «облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів, виділених на їх облаштування».

Через пів року ця ТСК відзвітує про свою діяльність, але вже зараз можна прогнозувати, що сенсацією той звіт не стане. Тяжче прогнозувати, чим закінчиться ініціатива від фракції «Європейської солідарності». «Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому ми з колегами реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобов'язаних з 60 до 150 днів. Ми будемо вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК, й питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було б вирішити онлайн», – пояснив, для чого з’явився на світ законопроєкт №11305, нардеп Володимир Ар’єв.

Черги біля ТЦК таки вишиковуються з шостої ранку, і проблему якось треба розв'язувати, але зважаючи на тяжку ідіосинкразію, яку мають «Слуги народу» на «ЄС», ймовірність проходження через парламент законопроєкту №11305 невисока.





Тариф тижня

Тривалий час посадовці на різних рівнях били себе п’ятою в груди й обіцяли, що під час війни ніхто вартість комунальних послуг підвищувати не буде. Після російських атак на вітчизняну енергетичну інфраструктуру було внесено корективи. На травневій годині запитань до уряду у Верховній Раді міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що до кінця травня буде ухвалено рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію, що ці тарифи будуть диференційовані і враховуватимуть обсяги споживання електроенергії.

На виході про диференціацію забули – і тепер для населення, що користується електричним опаленням, в опалювальний сезон тариф становитиме 2,64 грн/кВт-год. при споживанні 2 тис. кВт на місяць та 4,32 грн/кВт-год. при перевищенні цього обсягу. В період із 1 червня по 30 вересня такі споживачі платитимуть 4,32 грн/кВт-год. незалежно від обсягів споживання.

Споживачі електроенергії вже з цього приводу сумно жартують – підвищення тарифу компенсують відключенням світла з 18:00 до 23:00.