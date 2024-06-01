Вірш для Антанаса Йонинаса

Баскетбольного зросту литовські сосни.

Узбережжя балтійське із дюнами сонне:

німецькі будинки – литовські слова,

узвишшя з будинком Томаса Манна,

ранішнє світло тьм’яно-туманне

і під кедами шурхотить Литва.

Якщо князь – то, звичайно, у них Гедимінас,

а поет – то Антанас Йонинас,

хоч Шевченко, Міцкевич і Мілош

в центрі Вільна в пивбарі сидять,

їдуть брички – з’їжджається знать.

Ми зайшли у той бар і присіли.

Остра брама й литовська погоня,

мчать вогненні історії коні,

мчать століття – товпляться при брамі,

сунуть дюни на куршській косі –

упираючись в сосон тіні косі

що лягли поміж морем і нами.

Та заповнює також мій спраглий зір

кожен вільнюський внутрішній двір,

кожні двері, вікно, конус світла –

і перетин вулиць, і ліхтарі:

ось білизна сушиться у дворі,

ось, цементом наповнені, відра.

Як з історії вийти? – це не із двора

вибігає у місто мала дітвора,

чи виходить литовка в найближчу крамницю?

Це тримає за зябра – за місце одне:

і усе що відбулось уже не мине,

і усе що відбудеться – в’їде в столицю.

Бурштинове запаяне в слово литво.

Я вдихаю соснове повітря, Литво.

Через брами заходжу у Вільнюс,

щоб почути і –чюте, і –кайте,

щоб Антанас сказав зачекати

–о дванадцятій плюс-чи-мінус–

на вузенькій вуличці, як мізинець,

коли проминуть і весни, і зими,

коли повернеться князь і доп’ють поети.

Баскетбольний зріст у литовських сосон.

І по теплім піску перейтися б босим,

знявши з ніг

чорно-білі кеди.

знимка Антона Трофимова