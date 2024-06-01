Центральний офіс грузинської опозиційної партії ЄНР зазнав нападу.

Партія звинувачує в нападі чинну грузинську владу.

 

 

У ніч на суботу, першого червня, центральний офіс грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» (ЄНР) у Тбілісі зазнав нападу вандалів. У будівлі вибиті вікна, зламані двері та обмальовано стіни. Про це повідомив грузинський інформацйіний портал Apsny.ge з покликом на заяву ЄНР.

 

Згідно зі заявою партії, у нападі брали участь близько сотні осію. ЄНР звинуватив в нападі чинну грузинську владу.

 

«Вандальний напад тривав понад півгодини, у ньому взяли участь до сотні нападників. Це відповідь агонізуючого уряду «Єдиному національному руху» за захист інтересів Грузії та підтримку грузинського народу. Панічні дії режиму Іванішвілі та його організоване насильство скоро закінчаться з непохитною волею грузинського народу! Грузія ніколи не стане Росією! Режиму Іванішвілі обов'язково прийде кінець!» – йдеться у заяві ЕНР, опублікованій у Facebook.

 

ЕНР опублікував фотографії та відео з наслідками нападу на офіс. На них видно, що стіни та вікна зовні будівлі сильно пошкоджені, частина з них облита фарбою. Чи є ушкодження всередині офісу партії — невідомо. У заяві партії йдеться, що під час нападу було пошкоджено «партійний інвентар». Інших подробиць не наводиться.

 

МВС Грузії ще не коментувало повідомлення ЄНР про напад.

01.06.2024

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