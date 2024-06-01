Після обвинувачувального вердикту Трампові Байден випередив його за рейтингами.

Наразі відрив невеликий – лише 2%.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден отримав незначну перевагу у два відсоткові пункти над республіканським суперником Дональдом Трампом у боротьбі за перемогу на президентських виборах у листопаді. Такими є результати спільного опитування громадської думки, проведеними інформаційною агенцією Reuters та соціологічною службою Ipsos. Дослідження проводилися вже після вердикту журі присяжних у Нью-Йорку, які визнали Трампа винним у справі про фальшування ділової документації з метою приховати факт виплати грошей порноакторці Стормі Деніелс як плату за мовчання.

Під час дводенного опитування близько 41% зареєстрованих виборців повідомили, що якби вибори проходили сьогодні, вони б проголосували за чинного главу Білого дому. Експрезидентові Трампу віддали б перевагу 39%, а близько 20% повідомили, що вони не визначилися з вибором, і схиляються до того, щоб підтримати іншого кандидата або, можливо, не голосуватимуть на виборах 5 листопада.

А ще 10% респондентів воліли б проголосували за Роберта Кеннеді-молодшого – відомого антивакцинатора й загалом прихильника конспірологічних теорій.

Таким чином наразі відрив Байдена перебуває в межах 2-відсоткової статистичної похибки, яка враховується під час проведення опитування.

Нагадаємо, що попереднє опитування, проведене Reuters/Ipsos, 7 - 14 травня, показало, що Трамп і Байден мають рівну підтримку – приблизно по 40% кожен. Кеннеді в попередньому опитуванні мав підтримку 13% виборців.