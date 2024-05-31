Трампа визнано винним у справі виплат порнозірці за мовчання.

Таким чином він став першим серед президентів і експрезидентів США, кого визнано винним у кримінальному злочині.

Журі присяжних у Нью-Йорку винесло у четвер, ввечері, 30 травня, обвинувальний вердикт у справі проти Дональда Трампа щодо фальсифікації бізнес-звітності. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. 12 присяжних визнали експрезидента Сполучених Штатів винним у фальшуванні ділових документів з метою приховування факту виплати колишній порнозірці Стормі Деніелс (Stormy Daniels), справжнє ім'я якої Стефані Кліффорд (Stephanie Clifford). Таким чином Трамп став першим серед президентів і експрезидентів США, кого визнано винним у кримінальному злочині.

В основі звинувачення — платежі Трампа адвокату Майклу Коену (Michael Cohen), зроблені 2016 року. Перекази були оформлені як оплата юридичних послуг, але насправді вони покривали витрати Коена на платіж за мовчання порноакторці, з якою Трамп зустрічався ще 2006 року. Таким чином Трамп, який тоді брав участь у президентській компанії, намагався заплатити Стормі Деніелс 130 тисяч доларів за мовчання, аби не бути дискредитованим.

Сам платіж за мовчання не вважається у США незаконним, але виплату було здійснено з фальшуванням ділової документації. Причому той факт, що виплати були здійснені незадовго до виборів, дозволив прокурорам звинуватити Трампа в махінаціях із фінансовими документами з шахрайською метою — спробі вплинути на результат президентської кампанії. Таким чином ця виплата перетворювалася на кримінальний злочин.



Присяжні визнали експрезидента винним за всіма 34 епізодами, представленими прокуратурою. За кожним епізодом Трампу загрожує до чотирьох років в'язниці. Покарання визначить суддя Хуан Мерчан (Juan Merchan) на спеціальному засіданні, яке відбудеться 11 липня. Але навіть якщо Трампа буде відправлено за ґрати, це не позбавить його права балотуватись на президентських виборах.

Сам Трамп себе винним, звісно, не вважає і має намір подати апеляцію на рішення суду присяжних. Після виходу зі зали засідань Дональд Трамп заявив журналістам: «Ми продовжуватимемо боротися, ми боротимемося до кінця, і ми переможемо, тому що наша країна перетворилася на пекло».

«Справа Стормі Деніелс» – перша з чотирьох, порушених проти Трампа. Ймовірно, процеси за іншими звинуваченнями не розпочнуться до виборів президента, які відбудуться у листопаді цього року.