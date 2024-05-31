Китай остаточно відмовився від участі в Саміті миру.

Пекін пояснив свою неучасть тим, що на захід не запросили Росію.

 

 

Представники Китаю не братимуть участі в організованому Україною Глобальному саміті миру, який проходитиме в Швейцарії наступного місяця. Речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін пояснила відмову тим, що «захід не відповідає китайським вимогам», які передбачають участь у ньому всіх сторін конфлікту, тобто і Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reters.

 

«Між порядком денним зустрічі, вимогами Китаю та загальними очікуваннями міжнародної спільноти, як і раніше, існує явний розрив. Китаю важко брати участь у цій зустрічі, і відповідні сторони були повідомлені про міркування та занепокоєння Китаю», – сказала Мао Нін на брифінгу в Пекіні в п’ятницю, 31 травня.

 

За даними американських видань, на саміті не буде й американського президента Джо Байдена. Голова Білого дому хоч і прибуде напередодні до Італії для участі у зустрічі лідерів країн «Великої сімки», але 15 червня вирушить до Лос-Анджелеса, щоб відвідати захід зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію. На саміті миру також не буде й віцепрезидентки США Камали Гарріс. Тому Сполучені Штати там представлятиме держсекретар Ентоні Блінкен.

 

Глобальний саміт миру відбудеться 15–16 червня у швейцарському курортному містечку Бюрґенштоку, розташованому поблизу Люцерна. На нього запросили делегації зі 160 країн та міжнародних об'єднань. Росія запрошення не одержала.

 

Це вже п’ятий подібний саміт. Попередні відбулися у Данії, Саудівській Аравії, на Мальті і в Давосі.

31.05.2024

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