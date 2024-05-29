Єврокомісія закрила розслідування проти Польщі.

Штрафна процедура була відкрита шість років тому  в зв’язку з порушеннями в царині верховенства права.

 

 

Європейська Комісія оголосила у середу, 29 травня, про рішення закрити щодо Польщі штрафну процедуру, розпочату за статтею 7(1) Договору про Європейську Унію через порушення Варшавою принципів верховенства права. Про це повідомив телеканал PolsatNews. Процедура тривала шість років.

 

«Сьогодні знаменний день для верховенства права в Польщі та в Європейській Унії. Через шість років після позитивних кроків, зроблених польською владою, а також сильної підтримки, вираженої державами-членами щодо цього, ми закрили процедуру за статтею 7 для Польщі. Ми продовжимо взаємодію з польською владою», – заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вєра Юрова (Viera Jourova), яка займається дотриманням в ЄС європейських цінностей.

 

Єврокомісія відкликає свою мотивовану пропозицію, за якою було ініційовано цю процедуру у 2017 році. ЄК завершила 6 травня 2024 року свій аналіз ситуації щодо верховенством права у Польщі у контексті процедури за статтею 7(1).

 

«Комісія вважає, що більше немає явного ризику поважного порушення принципів верховенства права у Польщі. Польща вжила низку законодавчих та незаконодавчих заходів для вирішення проблем, пов'язаних із незалежністю судової системи, визнала пріоритет права ЄУ та зобов'язується виконувати всі рішення Суду Європейської Унії та Європейського суду з прав людини, пов'язані з верховенством права, включно з незалежністю судової влади», – йдеться у комюніке ЄК.

 

З цієї нагоди президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала польський уряд: «Я вітаю прем'єрміністра Дональда Туска та його уряд з цим важливим проривом. Це результат їхньої напруженої роботи та рішучих зусиль щодо проведення реформ». За її словами, «відновлення верховенства права в Польщі має велике значення для польського народу і для всієї Унії загалом».

29.05.2024

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