Лиш 12% європейців зовсім би не хотіли України в ЄС.

Останнє опитування Євробарометру, опубліковане сьогодні, показує, що європейці далі підтримують Україну, хочуть бачити її в ЄС, а Європейський Союз – сильнішим і незалежнішим, особливо перед обличчям нинішніх глобальних викликів, при цьому вони з оптимізмом дивляться в майбутнє.

 

 

Війна в Україні розглядається як найважливіша з проблем, що стоять перед ЄС – так вважають 35% європейців, що на 7 відсотків більше, ніж у листопаді минулого року. Далі йдуть імміграція (24%), міжнародна ситуація (22%) та інфляція (19%).

 

Відповіді на питання: "Які, на Вашу думку, дві найважливіші проблеми, що стоять перед ЄС на даний момент?"

 

Вторгнення Росії в Україну мало найбільший вплив на те, як громадяни ЄС дивляться в майбутнє, (42%), за ним йдуть пандемія та інші кризи в галузі охорони здоров'я (34%) та економічна і фінансова криза (23%).

 

Відповідно, понад три чверті європейців (77%) виступають за спільну політику оборони і безпеки між країнами ЄС, а понад сім з десяти громадян ЄС (71%) погоджуються з тим, що ЄС повинен посилити свої можливості з виробництва військової техніки. Водночас, майже сім з десяти громадян ЄС (69%) виступають за спільну зовнішню політику країн-членів. Понад дві третини громадян згодні з тим, що ЄС є місцем стабільності в неспокійному світі (67%) і що ЄС має достатню владу та інструменти для захисту економічних інтересів Європи в глобальній економіці (69%).

 

На думку європейців, безпека і оборона (34%) є пріоритетною сферою діяльності ЄС у середньостроковій перспективі, за якою слідують клімат і навколишнє середовище (30%). На третьому місці - охорона здоров'я (26%), на четвертому - економіка та міграція (по 25%). Водночас, майже половина (46%) громадян вважають, що забезпечення миру і стабільності матиме найбільший позитивний вплив на їхнє життя в короткостроковій перспективі, далі йдуть безпека поставок продуктів харчування, охорони здоров'я та промислових товарів в ЄС (28%), створення нових робочих місць та управління міграцією (26%).

 

Перед обличчям російської агресії проти України майже дев'ять з десяти (87%) погоджуються з наданням гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни, і більше восьми з десяти (83%) погоджуються з прийомом в ЄС людей, які тікають від війни. 72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та приватних осіб, а 70% згодні з наданням фінансової підтримки Україні. Шість з десяти схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та фінансування ЄС закупівлі та постачання військового обладнання в Україну.

 

Більшість громадян ЄС задоволені реакцією ЄС (55%) та їхніх національних урядів (52%) на вторгнення Росії в Україну:

 

Відповіді на питання: "Наскільки ви задоволені реакцією ЄС на вторгнення Росії в Україну?" (%: дуже задоволений – радше задоволений – не дуже задоволений – зовсім не задоволений  – не знаю)

 

Відповіді на питання: "Наскільки ви задоволені реакцією національного уряду на вторгнення Росії в Україну?" (%: дуже задоволений – радше задоволений – не дуже задоволений – зовсім не задоволений  – не знаю)

 

Серед дій, вжитих ЄС у відповідь на вторгнення Росії в Україну, найвищий рівень підтримки (87%) має надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни:

[%; верхня діаграма (динаміка в цілому по ЄС) – зліва направо: дуже задоволений – радше задоволений – не дуже задоволений – зовсім не задоволений  – не знаю; нижня діаграма (країни ЄС) знизу вгору – задоволений – не задоволений  – не знаю]

 

 

 

Відповіді на питання: "ЄС вжив низку заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Якою мірою ви згодні або не згодні з наданням гуманітарної допомоги ЄС людям, які постраждали від війни?"

 

* * * * *

 

 

 

Відповіді на питання: "ЄС вжив низку заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Якою мірою ви згодні або не згодні з прийомом в ЄС людей, які тікають від війни?"

 

* * * * *

 

 

 

Відповіді на питання: "ЄС вжив низку заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Якою мірою ви згодні або не згодні з запровадження економічних санкцій проти російського уряду, компаній та фізичних осіб?"

 

* * * * *

 

 

 

Відповіді на питання: "ЄС вжив низку заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Якою мірою ви згодні або не згодні з наданням фінансової підтримки Україні?"

 

* * * * *

 

 

 

Відповіді на питання: "ЄС вжив низку заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Якою мірою ви згодні або не згодні з фінансування закупівлі та постачання військової техніки в Україну?"

 

* * * * *

 

 

 

Відповіді на питання: "ЄС вжив низку заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Якою мірою ви згодні або не згодні з наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС як потенційного члена ЄС?"

 

Євробарометр 101 (весна 2024) проводився з 3 по 28 квітня 2024 року в 27 країнах-членах ЄС. Було опитано 26 399 громадян ЄС методом особистого інтерв'ю.

23.05.2024

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