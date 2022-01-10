Боррель заявив, що без захищеної України не буде міцної Європи.

 

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що будь-які дискусії щодо безпеки довкола України мають відбуватися у присутності української сторони. Він наголосив, що від захищеності України залежить безпека всієї Європи.

 

 

Про це Боррель написав у своєму блозі після візиту на Донбас.

 

"На самому початку року я відвідав Україну, щоб наголосити на підтримці ЄС українського суверенітету та територіальної цілісності в той час, коли держава зіткнулася із російським мілітарним нарощенням, і коли Росія випробовує базові засади європейської безпеки. ЄС буде залучений до будь-якої дискусії, котра стосується нашої безпеки, – і ніщо не може вирішуватися про нас без нас", – заявив Боррель.

 

Голова європейської дипломатії підкреслив, що подальша аґресія Росії проти України матиме "масивні наслідки та вагому ціну". "Ми координуємо свою позицію із трансатлантичними партнерами та іншими однодумцями. В Європі не буде захисту без захищеної України... Поза Україною, на кону стоїть ціла архітектура європейської безпеки", – наголосив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

 

Боррель нагадав, що Росія жодним словом не згадала про Європейський Союз у проєкті своїх "гарантій безпеки", запропонованих Сполученим Штатам Америки та НАТО. На думку дипломата, це було зроблено демонстративно. Він вважає, що Москва прагне розвернути годинник назад, "до старих часів логіки холодної війни".

 

"Російські пропозиції відображають правдиву позицію російської влади, котра жадає згорнути еволюційні процеси, котрі почалися 1990 року, – аби нашкодити європейській єдності й зазіхнути на незалежність і суверенітет колишніх радянських держав. Такий тип розмежування сфер впливу – це щось таке, що не відповідає 2022 року", – заявив Боррель. 

 

Коментуючи перебіг конфлікту на Донбасі, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки зазначив: "Нема ніяких сумнівів, що Росія є частиною цього кофлікту, а не посередником, як вона часто стверджує".

 

""Наш головний інтерес, стурбованість і мета – змусити Росію до деескалації", – закликав Боррель.

 

"До всього, не може йтися про жодні обмеження незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір. І, звичайно, будь-які дискусії про Україну вимагають присутності України за столом переговорів", – резюмував очільник дипломатії Євросоюзу.

 

10.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
«I’ll Follow the Sun»
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: жертви психоделічної революції, гіппі у Львові, Балтія, московський піпл, Ромас Каланта
08.01.22 | | Минуле
Хто підпалив Казахстан?
Максим МУЛЯР
«Газові» протести в Казахстані переросли ледь не в громадянську війну. Вперше війська ОДКБ будуть використані для придушення революційних виступів в одній з країн-членів. Спробуймо розібратися, як до цього дійшло і cui prodest.
06.01.22 | | У світі
Casus belli в постійному пошуку
Юрко ТИМЧУК
Молоко чи пиво в річках не потекло, небо на землю не впало, і це тішить оптимістів та додає наснаги песимістам. Коронавірус мутує, війна гібридизує — і переважна більшість громадян до того звикли, а у 2022 році звикнемо до ще чогось
06.01.22 | | Україна
Хто як Батько
Василь Паращак
«Батьками не народжуються, ними стають». Історія святого Йосифа, покликаного стати для Ісуса «тінню на землі Небесного Батька»
06.01.22 | | Минуле
Темний шоколад покращує настрій
Трішки гіркого темного шоколаду щодня збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику та підіймає настрій.
05.01.22 | | Наука
Поетами не народжуються
Юрій Винничук
Схиливши голови додолу Під перестук важких хвилин,  Забувши все, згубивши волю,  Бредуть поярмлені воли  
05.01.22 | | Дискурси
Навіки у 2021 році залишились...
Наскільки гротескно в теперішньому суспільстві переплітаються низькі новини із таблоїдів і клікбейт соцмереж із печальними втратами великих. І біль від тих втрат часами аж надто сильний. 
05.01.22 | | Україна
Правдивий голос парубоцький
   Юлія Овсяник
Парубоцтво з Майстерні чоловічого гуртового співу виконує давню пісню так, як її відчуває і розуміє. Адже спів, якщо він справжній, якщо це катарсис, він зливається з людським єством, так, ніби сама людина і є співом.
05.01.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.