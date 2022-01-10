Боррель заявив, що без захищеної України не буде міцної Європи.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що будь-які дискусії щодо безпеки довкола України мають відбуватися у присутності української сторони. Він наголосив, що від захищеності України залежить безпека всієї Європи.

Про це Боррель написав у своєму блозі після візиту на Донбас.

"На самому початку року я відвідав Україну, щоб наголосити на підтримці ЄС українського суверенітету та територіальної цілісності в той час, коли держава зіткнулася із російським мілітарним нарощенням, і коли Росія випробовує базові засади європейської безпеки. ЄС буде залучений до будь-якої дискусії, котра стосується нашої безпеки, – і ніщо не може вирішуватися про нас без нас", – заявив Боррель.

Голова європейської дипломатії підкреслив, що подальша аґресія Росії проти України матиме "масивні наслідки та вагому ціну". "Ми координуємо свою позицію із трансатлантичними партнерами та іншими однодумцями. В Європі не буде захисту без захищеної України... Поза Україною, на кону стоїть ціла архітектура європейської безпеки", – наголосив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Боррель нагадав, що Росія жодним словом не згадала про Європейський Союз у проєкті своїх "гарантій безпеки", запропонованих Сполученим Штатам Америки та НАТО. На думку дипломата, це було зроблено демонстративно. Він вважає, що Москва прагне розвернути годинник назад, "до старих часів логіки холодної війни".

"Російські пропозиції відображають правдиву позицію російської влади, котра жадає згорнути еволюційні процеси, котрі почалися 1990 року, – аби нашкодити європейській єдності й зазіхнути на незалежність і суверенітет колишніх радянських держав. Такий тип розмежування сфер впливу – це щось таке, що не відповідає 2022 року", – заявив Боррель.

Коментуючи перебіг конфлікту на Донбасі, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки зазначив: "Нема ніяких сумнівів, що Росія є частиною цього кофлікту, а не посередником, як вона часто стверджує".

""Наш головний інтерес, стурбованість і мета – змусити Росію до деескалації", – закликав Боррель.

"До всього, не може йтися про жодні обмеження незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір. І, звичайно, будь-які дискусії про Україну вимагають присутності України за столом переговорів", – резюмував очільник дипломатії Євросоюзу.