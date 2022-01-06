Боррель: Агресія проти України матиме високу ціну для Росії.

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що будь-яка військова агресія проти України матиме для Росії масивні наслідки й дуже важку ціну.

Про це він сказав на пресовій конференції за підсумками поїздки до Станиці Луганської, повідомляє "Укрінформ".

"Для візиту був обраний дуже вдалий момент. Тому що геополітична ситуація змінюється дуже швидко, і конфлікт на кордонах України має тенденцію до поглиблення. Упродовж наступних днів будуть Рада міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн Європейського Союзу, початок обговорень між Росією, США і НАТО. Тож для мене це критично важливий момент, щоб відвідати цю частину України", – зазначив Боррель.

Він зауважив, що під час поїздки зміг побачити наслідки цього драматичного конфлікту, який триває вже майже вісім років, змінив життя, зруйнував долі та поставив людей по різні сторони контактної лінії, створив для них перешкоди у доступі до базових послуг, до можливостей нормального життя і праці. Зі слів високого представника ЄС, ця війна хоч і є "війною низької інтенсивності", проте вона вже забрала життя багатьох людей, і військовиків, і цивільних.

"Я вражений роботою багатьох людей, міжнародних організацій, неурядових організацій і, безумовно, уряду України, що спрямована на полегшення руху для людей, на те, щоб надати їм доступ до базових послуг, можливість вирішувати адміністративні питання та відвідувати близьких з тієї чи іншої сторони", – сказав Боррель.

Він наголосив на тому, що Європейський Союз є надійним партнером України, який підтримує її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. ЄС надає Україні політичну, фінансову та економічну підтримку. Зокрема, з моменту захоплення Криму Росією у 2014 році Україна отримала від ЄС допомогу в обсязі більше 17 мільярдів євро, а двостороння Угода про асоціацію між ЄС і Україною є найбільш розвиненою з тих, що ЄС має з будь-якою іншою третьою країною світу.

"Конфлікт на кордоні набуває поглиблення, і це призводить до зростання напруги навколо європейської безпеки в цілому. Росія нарощує війська у дуже незвичний спосіб та концентрує зброю навколо кордонів України, цей процес відбувся дуже швидко… Коли президенти Байден і Путін зустрілися у Женеві, здавалося, що ЄС і Росія розпочали процес налагодження каналів комунікації, і ми, європейці, головним чином, прислуховуємося до цих контактів між Росією і США. Але зараз все інше", – зауважив високий представник ЄС.

Відповідаючи на уточнююче запитання, він наголосив, що ніколи не висловлював заперечення щодо необхідності переговорів між Росією і США, але при цьому підкреслив: коли йдеться про європейську безпеку, учасниками цих переговорів мають бути європейці, а також українці, оскільки багато з питань порядку денного прямо стосуються України.

"Якщо Росія бажає говорити – має бути організований діалог… Це не було б хорошою ідеєю – відмовлятися від діалогу, про який просить Росія. Але, якщо Росія хоче говорити про безпеку в Європі, тоді і європейці мають бути частиною цієї розмови. Наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ й оборони країн Європи – ми обговоримо, яким має бути наше слово у цих переговорах. Через координацію з США, у розмові з росіянами, хочуть вони цього або ні, – вони мають розмовляти з нами", – підкреслив Боррель.

"Вони не лише нарощують війська на кордонах у дуже незвичний спосіб, але також зробили цей запит на обговорення двох проєктів договорів про безпеку в Європі. Але ми зараз не живемо в часи Ялти. Окреслення сфер впливу між двома великими силами є неможливим у 2021-2022 роках. Безпека Європи й безпека України, тому що Україна є частиною Європи, є чимось таким, що зачіпає, перш за все, українців і європейців", – наголосив високий представник ЄС.

Боррель підкреслив, що його візит до України є підтвердженням повної підтримки Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, готовності ЄС працювати разом з Україною для деескалації конфлікту.

"Не може бути жодної безпеки Європи без безпеки України. Зрозуміло, що будь-які обговорення щодо європейської безпеки мають включати Європейський Союз та Україну. Будь-які дискусії щодо України мають відбуватися за участю України. Будь-які розмови щодо безпеки Європи не можуть відбуватися не лише без консультацій, але без прямої участі європейців. Саме тому ми перебуваємо у сильній координації з США, НАТО та іншими близькими за переконаннями партнерами. Це є частиною нашої підтримки України, яку ми висловили сьогодні", – сказав Боррель.