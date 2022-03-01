Європарламент розглядає заявку на членство України в ЄС. Зеленського привітали оваціями.

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що Європарламент визнає європейську перспективу України.

Про це вона повідомила під час свого виступу на позачерговому засіданні ЄП, повідомляє УНІАН.

"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане Президенте (до Зеленського, – Z), заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Ми маємо дивитися у майбутнє разом", – сказала вона.

Очільник Європейської ради Шарль Мішель виголосив, що заявка України на вступ – це "легітимна заявка", і "ми маємо розглянути її серйозно в ці тяжкі часи".

"Я думаю, нам треба діяти... Це важке рішення, але ми повинні... виробити рішення, щоб рада могла розглянути це питання", – заявив Мішель.

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європарламенту через конференц-зв'язок.

"Я кажу зараз про громадян України, які захищають країну ціною свого життя, захищають єдність, свободу. Я дуже радий, що те, що я зараз побачив і почув, це настрій такий, що об'єднує. Я радий, що ми сьогодні об'єднали всіх вас – країни ЄС, але я не знав, що це відбудеться такою ціною", – сказав Зеленський.

"І це трагедія для мене і кожного українця, для держави. Така висока ціна, дуже висока. Тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і п'ять днів повномасштабного вторгнення РФ", – заявив Президент.

Керівник держави наголосив, що з Україною ЄС точно буде міцніший.

"У нас дуже мотивований народ, дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі і є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву", – сказав Зеленський.

"Ми боремося просто за свою землю і за свою свободу. І повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені, кожна площа з сьогоднішнього дня, як би вона не називалася, вона буде називатися площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці", – наголосив Президент.

Він підкреслив, що "вчора 16 дітей загинуло". "І знову президент Путін скаже, що це якась там "операція" і "ми б'ємо по військовій інфраструктурі". Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють?! На яких ракетах вони?! Може, вони в танках їздять?! 16 дітей ти вбив!" – обурився Президент України.

Його виступ учасники засідання зустріли бурхливими оплесками.