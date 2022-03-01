Європарламент розглядає заявку на членство України в ЄС. Зеленського привітали оваціями.

 

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що Європарламент визнає європейську перспективу України.

 

 

Про це вона повідомила під час свого виступу на позачерговому засіданні ЄП, повідомляє УНІАН.

 

"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане Президенте (до Зеленського, – Z), заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Ми маємо дивитися у майбутнє разом", – сказала вона.

 

Очільник Європейської ради Шарль Мішель виголосив, що заявка України на вступ – це "легітимна заявка", і "ми маємо розглянути її серйозно в ці тяжкі часи".

 

"Я думаю, нам треба діяти... Це важке рішення, але ми повинні... виробити рішення, щоб рада могла розглянути це питання", – заявив Мішель.

 

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європарламенту через конференц-зв'язок.

 

"Я кажу зараз про громадян України, які захищають країну ціною свого життя, захищають єдність, свободу. Я дуже радий, що те, що я зараз побачив і почув, це настрій такий, що об'єднує. Я радий, що ми сьогодні об'єднали всіх вас – країни ЄС, але я не знав, що це відбудеться такою ціною", – сказав Зеленський.

 

"І це трагедія для мене і кожного українця, для держави. Така висока ціна, дуже висока. Тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і п'ять днів повномасштабного вторгнення РФ", – заявив Президент.

 

Керівник держави наголосив, що з Україною ЄС точно буде міцніший.

 

"У нас дуже мотивований народ, дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі і є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву", – сказав Зеленський.

 

"Ми боремося просто за свою землю і за свою свободу. І повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені, кожна площа з сьогоднішнього дня, як би вона не називалася, вона буде називатися площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці", – наголосив Президент.

 

Він підкреслив, що "вчора 16 дітей загинуло". "І знову президент Путін скаже, що це якась там "операція" і "ми б'ємо по військовій інфраструктурі". Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють?! На яких ракетах вони?! Може, вони в танках їздять?! 16 дітей ти вбив!" – обурився Президент України.

 

Його виступ учасники засідання зустріли бурхливими оплесками.

 

01.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Найкраще місто у світі – це Київ
Маріанна Челецька
Є одна таємниця, яка робить цю підліткову книжку вкрай актуальною в  умовах наступу на Київ та воєнного стану в Україні. І про яку повинні знати всі українці!.. Усі, хто знає, що «найкраще місто у світі – це Київ».
01.03.22 | | Штука
День п'ятий. Лихе за Прип'яттю
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією", а в неділю провів псевдореферендум про вихід із нейтралітету. Росія жадає кинути білорусів у війну проти українців. Очікується, що може відкритися новий фронт. Понад Прип'яттю пройдуть переговори.  
28.02.22 | >>>> | Україна
Людина зі свічкою
Віталій Портников
Завжди були й ті, хто тримав свічку вночі – і свічка не згасла. Без них нічого не було б. І нашого великого сьогоднішнього опору нелюдяності не було б також
27.02.22 | | Дискурси
Четвертий день. Путін кидає нові сили
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Кремль визнав, що атака російських військ сповільнилася. Втім спробував виправдати невдачі аргументом – Путін вважав, що почнуться переговори. Наразі Росія кинула на штурм українських позицій нові свої сили.
27.02.22 | | Україна
«Асортиментна кімната» евакуює твори мистецтва
Команда Івано-франківської галереї «Асортиментна кімната» запускає програму по евакуації та збереженню мистецьких робіт  –  насамперед з низових самоорганізованих просторів та майстерень художників та художниць, які змушені покидати свої міста.
26.02.22 | | Штука
Третій день війни. "Будемо жити!"
Російські сили третю добу атакують Україну і другу – Київ. У столицю проникають диверсанти непомітними групами. Минулої ночі бої точилися вже в самій столиці, на вулиці, що йде до Хрещатика. Згідно з планом, викритим розвідкою, спецзагін має взяти владу в заручники і примусити до капітуляції.
26.02.22 | | Україна
Війна
Василь МАХНО
  зчорніли ваші ікони не відбілите і в молоці
25.02.22 | | Дискурси
Відшуковувати Галичину
Уляна Галич
Наука переживання найгірших часів – це те, з чим добре ознайомлений Прохасько, про що засвідчує його генетична пам'ять, його візії формування себе-як-концепції: «в дитинстві я був переконаний, що мені страшенно пощастило, бо я є українцем».
25.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.