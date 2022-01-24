Зеленський запевнив європейців, що Україна не піддасться на провокації.

 

Президент України Володимир Зеленський закликав президента Європейської ради Шарля Мішеля запровадити широкий пакет превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

 

 

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів у понеділок, повідомила пресова служба ОП.

 

Співрозмовники обговорили координаціюміжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо України.

 

Володимир Зеленський відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн – членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. "Україна не піддаватиметься на провокації, натомість разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій та витримку", – переповіли на Банковій.

 

Президент України наголосив на необхідності забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах безпекової ситуації. Він подякував Євросоюзу за рішення про виділення макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро.

 

Зеленський і Мішель скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Європейським Союзом на 2022 рік. Найближчим часом визначать дату чергового, 24-го саміту Україна – ЄС. Всередині року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум "з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи".

 

24.01.2022

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