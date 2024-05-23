Норвегія закрила в'їзд для туристів із Росії.

Норвегія була останньою країною Шенґенської зони, куди росіяни мали наземний доступ.

Влада Норвегії запровадила додаткові обмеження на в'їзд громадян Росії. З 29 травня заборонено в'їзд до країни російських туристів. Норвезький уряд уточнив, що росіяни можуть отримати в'їзні візи лише «у певних випадках – наприклад, щоб відвідати близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців чи дітей), які мешкають у Норвегії». Дозволи на в'їзд також видаватимуть «російським громадянам, які працюватимуть або навчатимуться в Норвегії чи інших країнах Шенґенської зони».

«Рішення посилити правила в'їзду ухвалено відповідно до політики підтримки Норвегією її союзників та партнерів, які реагують на незаконну російську аґресію проти України», – заявила норвезька міністерка юстиції Емілі Енґер Мель (Emilie Enger Mehl).

У повідомленні, опублікованому на офіційному сайті уряду, сказано, що обмеження поширюються як на тих, хто має візи, видані Норвегією до весни 2022 року, так і на візи, видані іншими країнами Шенґенської угоди.

Норвегія обмежила в'їзд росіян ще навесні 2022 року: країна майже перестала видавати громадянам Росії туристичні візи. З третього жовтня 2023 року заборонено в'їзд до Норвегії на легкових автомобілях з російськими номерами місткістю до дев'яти осіб. В'їзд через зовнішній кордон із метою туризму для росіян також заборонили Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Чехія.

У Кремлі рішення Осло назвали «дискримінаційним» та пообіцяли не залишити без відповіді.