Довкола гітари

На Євробаченні виступ державного секретаря США не оцінили б, бо «Rockin' in the Free World» – не їх формат, а в Україні лабання Блінкена запам’яталося краще за привезені ним два мільярди. Огляд подій тижня в Україні.

Візит тижня

Президентом Штатів у бомбосховищі українців уже дивували, тепер співвітчизники мали нагоду почудуватися держсекретарем тих самих Штатів у київській кнайпі. Саме цей факт ввійде в історію, хоча чергові відвідини Блінкена України мали й серйозніші результати.

Американець зіпсував настрій песимістам, які переконані в тому, що гра в довгу нам шкодить: «Інколи ми чуємо, що час на стороні Путіна, що у Росії більше населення і що готовність Путіна кидати більше росіян в м'ясорубку, творцем якої він є, з пошуком більшої кількості російських ресурсів з метою намагання сильнішого підкорення України означає, що Росія не може програти. Насправді Росія програє битву за контроль долі України впродовж 20 років. І Путін помиляється. Час на боці України».

Під час візиту Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на два мільярди доларів, які, за словами заступника речника Держдепартаменту США Ведант Пател, «будуть спрямовані як на створення програми оборонних підприємств України, так і на подальше посилення її спроможності захищатися від Росії та проводити контрнаступи». Сам же держсекретар в Києві повідомив, що військова підтримка з першого пакета допомоги обсягом у 60 млрд доларів вже на шляху до України, і заінтригував інформацією про те, що дещо в Україну вже доставили.

Щоб українське замилування американською допомогою не переросло в ейфорію, вже після відвідин Блінкена включився Пентагон, представниця якого Сабріна Сінгх заявила: «Ми не змінили нашої позиції. Ми вважаємо, що обладнання, можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для повернення суверенної території України».

Тобто нищити росіян на їх історичній батьківщині українцям треба буде якоюсь іншою зброєю або ретельно зішкрабувати напильником напис «Made in USA».

Мобілізація тижня

Крім мілітарної допомоги, американський держсекретар привіз і розуміння необхідності мобілізації в Україні. Відповідний закон почав діяти 18 травня, і стосовно нього Блінкен підкреслив: «Ваша нещодавня мобілізація була складним рішенням, але необхідним. Захисники, які так мужньо утримують лінії більше двох років, потребують допомоги. Вони потребують відпочинку».

Але те, що зрозуміло американцеві, не завжди може осягнути українець. Довго народжуваний у Верховній Раді закон про мобілізацію вийшов трохи кострубатим. Принаймні такий висновок можна зробити з роздумів члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка. В телеефірі нардеп повідомив про новий клопіт для керівників підприємств, які тепер муситимуть доправляти своїх підлеглих до ТЦК і нестимуть відповідальність, якщо цього не зроблять. «Як це буде на практиці, наразі з постанов Кабінету Міністрів не зовсім зрозуміло. Я думаю, що ще якісь додаткові механізми будуть доробляти-розробляти. Але я так думаю... юридично це буде просто далі перекладання відповідальності на керівника. Тобто, умовно кажучи, коли керівник отримає наказ і перелік повісток для працівників підприємства, він зобов’язаний видати ці повістки під підпис... і забезпечити далі явку цих працівників-військовозобов’язаних до відповідного центру комплектації», – спрогнозував Федієнко.

Якщо і народні депутати не все розуміють у нововведеннях, то проблеми таки будуть.

Відключення тижня

Через дефіцит потужності внаслідок масованих атак росіян на вітчизняну енергосистему українці згадали про блек-аут. Споживачі взнали, що існують два типи відключень електропостачання: аварійні та погодинні. З погодинним відключенням (після напруження вмісту черепної коробки) якось можна розібратися – з’явилися графіки, де своє помешкання можна знайти. З аварійними відключеннями робити будь-які прогнози неможливо.

А поки енергетики закликали ощадливо використовувати електрику, споживачі дійшли висновку, що і в цьому напрямку є трохи абсурду – в київських «спальниках» світло вимикали на шість годин, в глибокій периферії відключень не було зовсім, у деяких населених пунктах «економили» глупої ночі, коли свідомі громадяни використовують пральні машинки, мікрохвильовки та інші фени.

В НЕК «Укренерго» кажуть, що відключення можуть тривати до серпня, але енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Труднощі перекладу тижня

Якщо радянську пресу читати було не варто в принципі, то американські видання треба споживати з «похибкою на вітер». New York Times опублікувало текст, у якому навело цитати керівника воєнної розвідки України Кирила Буданова. Американці стверджували, що спілкувалися з шефом ГУР, коли той перебував у бункері в Харкові. Звідти він повідомив, що «ситуація – на межі і щогодини наближається до критичної», а «всі наші сили перебувають або тут, або у Часовому Яру. Я використав усе, що ми мали. На жаль, у нас більше нікого у резерві немає».

Після публікації в ГУР уточнили, що слова їхнього керівника дещо перекрутили, а сам Буданов мусив вийти в ефір національного телемарафону, де всіх збентежених заспокоїв інформацією з більш оптимістичними оцінками. Американці українське телебачення не дивляться, NYT іноді читають. Якщо до них дійде «сказане з бункера», то може і речники Пентагону змінять свою думку, куди і чим стріляти ЗСУ.