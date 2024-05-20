Президент Ірану Ібрахім Раїсі загинув внаслідок авіатрощі.

Він вважався одним з головних претендентів на посаду аятоли після смерті чинного верховного правителя Ірану Сеєда Алі Хаменеї.

 

 

Президент Ірану Ібрахім Раїсі загинув під час трощі гелікоптера в іранській провінції Східний Азербайджан в неділю, 19 травня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покиком на слова іранського чиновника. «Президент Раїсі, міністр закордонних справ і всі пасажири гелікоптера загинули в результаті аварії», — сказав Reuters високопоставлений іранський чиновник, побажавши залишитися анонімним через делікатність питання.

 

Отже, окрім Раїсі в авіатрощі загинули також глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян, імам п'ятничної молитви в Тебрізі аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, голова провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі, екіпаж гелікоптера і один співробітник охорони. Інформацію про його загибель перелічених осіб підтвердив віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі у соцмережі X.

 

Гелікоптер з Ібрахімом Раїсі на облавку 19 травня повертався з Азербайджану після робочого візиту іранської делегації до Баку. У районі Арсбарана провінції Східний Азербайджан він зазнав аварії і зник з радарів. Його шукали понад 10 годин 73 рятувальні загони.

 

Рано-вранці 20 травня турецький БПЛА Bayraktar Akinci передав іранській стороні дані про виявлення джерела тепла біля іранського села Тавель за 30 км від кордону з Азербайджаном, де і було виявлено гелікоптер. Згідно з опублікованими іранськими ЗМІ кадрами, його було знайдено на схилі гори в гущавині дерев. Гелікоптер повністю згорів, повідомив іранський урядовець. Іранське товариство Червоного півмісяця повідомило, що не виявило жодної особи, якій вдалося б вижити на облавку. Причини аварії гелікоптера наразі з’ясовуються. Попередньо експерти вказували на погані погодні умови, зокрема густий туман у районі аварії.

 

Ібрахім Раїсі народився 14 грудня 1960 року у Мешхеді. Він вивчав міжнародне приватне право, працював у судовій канцелярії у передмісті Тегерана, потім — прокурором Кереджа, Хамадану та Тегерану. У різні роки очолював генеральну інспекцію Ірану, стежив за діяльністю виконавчих органів влади, був генпрокурором. 2019-го став верховним суддею Ірану, ініціював розробку законопроектів щодо захисту жінок від побутового насильства, розгорнув кампанію боротьби з корупцією. 2021 року він переміг на виборах президента країни. Окрім того, Ібрахім Раїсі вважався одним з головних претендентів на посаду аятоли після смерті чинного верховного правителя Ірану иСеєда Алі Хаменеї.

20.05.2024

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