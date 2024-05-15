813-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

220,3% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

83,8% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

284,1% автомобільної техніки (з них 6,0% за минулий тиждень),

407,8% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

96,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

56,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

28,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжують знижуватися після того, як російські війська на початку захопили райони, які, як тепер підтвердили українські посадовці, були менш захищеними.

• Гельсінська комісія США заявила, що США повинні дозволити Україні наносити удари по військових об'єктах у прикордонних районах Росії на тлі поточної російської наступальної операції в Харківській області з боку Росії, хоча американські офіційні особи продовжують висловлювати небажання підтримувати такі удари.

• Президент Росії Путін продовжує публічно називати подальшу мобілізацію російської оборонно-промислової бази пріоритетним завданням, одночасно намагаючись заспокоїти можливі внутрішні побоювання щодо негативних наслідків збільшення російських оборонних витрат.

• Путін особливо відзначив, що російська ОПБ має підвищити якість російських озброєнь.

• Путін, ймовірно, стурбований економічними і дипломатичними наслідками скорочення експорту російських озброєнь.

• Кремль 15 травня підтвердив призначення командувачів новостворених Московського і Ленінградського військових округів та інших командувачів військових округів.

• Російські джерела припускають, що затримання 13 травня заступника міністра оборони Росії генерал-лейтенанта Кузнєцова є лише початком більш широких зусиль з викорінення корупції в міністерстві оборони Росії.

• Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 15 травня оголосив, що США надасть Україні «фонд оборонних підприємств» у розмірі двох мільярдів доларів.

• Як повідомляється, в ніч з 14 на 15 травня Головне управління розвідки України завдало удару по російській нафтобазі в Ростовській області.

• Кремль продовжує додавати європейських чиновників до російського списку розшуку в рамках зусиль Росії, спрямованих на утвердження юрисдикції російського федерального законодавства над суверенними державами-членами НАТО.

• Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко 15 травня оцінив, що російським військам вистачить танків і бойових броньованих машин на наступні півтора року бойових дій в Україні за нинішніх темпів їхнього розгортання.

08:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:00 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: