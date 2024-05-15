813-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
220,3% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),
83,8% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),
284,1% автомобільної техніки (з них 6,0% за минулий тиждень),
407,8% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),
96,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),
56,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),
28,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
08:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжують знижуватися після того, як російські війська на початку захопили райони, які, як тепер підтвердили українські посадовці, були менш захищеними.
• Гельсінська комісія США заявила, що США повинні дозволити Україні наносити удари по військових об'єктах у прикордонних районах Росії на тлі поточної російської наступальної операції в Харківській області з боку Росії, хоча американські офіційні особи продовжують висловлювати небажання підтримувати такі удари.
• Президент Росії Путін продовжує публічно називати подальшу мобілізацію російської оборонно-промислової бази пріоритетним завданням, одночасно намагаючись заспокоїти можливі внутрішні побоювання щодо негативних наслідків збільшення російських оборонних витрат.
• Путін особливо відзначив, що російська ОПБ має підвищити якість російських озброєнь.
• Путін, ймовірно, стурбований економічними і дипломатичними наслідками скорочення експорту російських озброєнь.
• Кремль 15 травня підтвердив призначення командувачів новостворених Московського і Ленінградського військових округів та інших командувачів військових округів.
• Російські джерела припускають, що затримання 13 травня заступника міністра оборони Росії генерал-лейтенанта Кузнєцова є лише початком більш широких зусиль з викорінення корупції в міністерстві оборони Росії.
• Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 15 травня оголосив, що США надасть Україні «фонд оборонних підприємств» у розмірі двох мільярдів доларів.
• Як повідомляється, в ніч з 14 на 15 травня Головне управління розвідки України завдало удару по російській нафтобазі в Ростовській області.
• Кремль продовжує додавати європейських чиновників до російського списку розшуку в рамках зусиль Росії, спрямованих на утвердження юрисдикції російського федерального законодавства над суверенними державами-членами НАТО.
• Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко 15 травня оцінив, що російським військам вистачить танків і бойових броньованих машин на наступні півтора року бойових дій в Україні за нинішніх темпів їхнього розгортання.
08:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:00 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
16.05.2024
Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування противника в глибину нашої країни, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей.
На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна - Липці, Лукянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця. Бої ще тривають на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, Плетенівка - Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено. Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем. Втрати загарбників на Харківському напрямку з початку доби становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки. Загалом, з 10.05.2024, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.
На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. В той же час, бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка - Іванівка, Котлярівка - Піщане, Куземівка - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка. В окремих районах, в результаті інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції.
На Лиманському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону українських захисників, втрат позицій не допущено.
На Сіверському напрямку ворог здійснив пʼять спроб штурмувати наші позиції. Бойові дії ще тривають в районах населених пунктів Роздолівка та Спірне. Ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку українські війська відбили пʼять атак російських окупантів. Бойові дії все ще тривають в районах населених пунктів Новий та Андріївка.
На Покровському напрямку противник здійснив 18 безуспішних спроб атакувати наші позиції. Бойові дії ще тривають на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Очеретине - Калинове, Архангельське - Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл. Також російські окупанти продовжують тиснути вогнем з різних видів озброєння, а наші воїни мужньо протистоять, на напрямках Очеретине - Соловйове, Семенівка - Новоселівка Перша, Тоненьке - Уманське, Тоненьке - Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Ситуація напружена, інформація щодо стану справ оновлюється.
На Курахівському напрямку наші війська відбили пʼять атак противника. Бої тривають в районах населених пунктів Водяне та Побєда. Сили оборони покращили тактичне положення в районі населеного пункту Побєда.
На Времівському напрямку ворог здійснив 22 безуспішні спроби прорвати оборону наших військ. Втрат позицій не допущено, бойові дії тривають, ситуація контрольована.
На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили чотири атаки російських окупантів на напрямку Новопрокопівка - Роботине, в ході боїв втрат позицій не допущено.
На Придніпровському напрямку наші воїни обороняють позиції на лівому березі Дніпра. За поточну добу відбито пʼять спроб противника витіснити українські війська.
За уточненою інформацією, з початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Суттєвих змін в обстановці, змін у стані та положенні наших військ не відбулось.
Водночас, ворог завдав два ракетних, 48 авіаційних ударів, 255 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ.
Втрати російських окупантів склали майже 890 осіб вбитими та пораненими і 340 одиниць озброєння та військової техніки.