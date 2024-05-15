США погрожують переглянути відносини з Грузією щойно закон про іноаґентів вступить в силу.

А Брюссель може позбавити Грузію статусу кандидата у члени Євроунії.

Карін Жан-П'єр

Ухвалення грузинським парламентом закону «Про прозорість іноземного впливу» викликало негативну реакцію у Вашінґтоні. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр (Karine Jean-Pierre) закликала президентку Грузії Саломе Зурабішвілі застосувати вето проти закону про іноаґентів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«У Білому домі глибоко стурбовані ухваленням законодавства про аґентів у кремлівському стилі. Ми очікуємо, що президентка його заветує», – сказала прес-секретарка Білого дому на брифінгу.

Карін Жан-П'єр визнала, що навіть після президентського ветування парламент, де білшість належить провладній партії «Грузинська мрія» може подолати президентського вето. «Побачимо, як вчинить парламент Грузії. Якщо законопроєкт пройде, то це змусить нас фундаментально переглянути наші двосторонні відносини з Грузією», – зазначила пані Жан-П'єр.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 травня, парламент Грузії на пленарному засіданні більшістю голосів у третьому, остаточному читанні ухвалив законопроєкт про іноаґентів. Голосування відбулося на тлі масових протестів, які часами перетворювалися на жорсткі сутички з поліцією. У самій сесійній залі законодавчого органу спалахнула бійка між провладними депутатами та опозиціонерами.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти вето на закон, який може нівроку зашкодити взаєминам країни зі Заходом. Представники Європейської Унії нагадали Тбілісі, що статусу кандидата у члени Євроунії країна отримала «авансом». І оскільки вона порушує вимоги ЄУ, то може бути легко позбавлена цього статусу.