Викрито агентурну мережу: у Львові та Києві планувалася серія терактів.

 

Правоохоронці викрили двох учасників агентурної мережі, які за завданням спецслужб РФ планували серію терактів у Києві та Львові. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. 

 

За даними слідства, двоє осіб на виконання завдання представника спецслужб РФ мали закласти вибухові пристрої на одному з підприємств оборонного призначення у Львові, у трьох торговельних центрах і в одному закладу харчування в столиці. Потім вони мали підірвати їх.

 

 

Підозрюваних затримали, їм оголосили підозру й обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

 

Низка вибухівок була замаскована під продукти харчування.

 

"Спецоперацію із затримання проведено на автостоянці в останньому із торгових центрів, де підозрювані планували закласти вибухівку. Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були своєчасно виявлені у м. Києві та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів. Ще 4 саморобні вибухові пристрої попередньо були вилучені у м. Львові", – зазначили у прокуратурі.

 

 

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних осіб. Одному з підозрюваних інкримінують вчинення державної зради та замах на вчинення диверсії (ч.2 ст.111, ч.2 ст.15, ч.2 ст.113), а іншому – незакінчений замах на вчинення терористичного акту (ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 КК України).

 

14.05.2024

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