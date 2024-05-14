На Львівщині задля економії електроенергії обмежать вуличне освітлення.

Львівська ОВА закликає громади економити електроенергію. Це дозволить запобігти вимкненню електропостачання та збалансувати енергосистему. Про це повідомляє департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства.

Громади області просять переглянути графіки ввімкнення та вимкнення вуличного освітлення, зменшивши інтенсивність. Також розглянуть доцільність роботи фонтанів, освітлення фасадів будинків, пам’ятників. "Усе для того, щоб збалансувати нашу енергосистему й уникнути вимкнень", – зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

"У зв’язку зі збройною агресією російської федерації, обстрілами та виведенням з ладу енергетичного обладнання, з метою збалансування об’єднаної електроенергетичної системи та запобіганню застосування обмежень постачання електричної енергії Львівська ОВА просить вжити невідкладних заходів щодо економії електроенергії на територіях територіальних громад", – йдеться у повідомленні.

Голів ОТГ також просять провести роз’яснювальну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, зокрема щодо використання рекламних щитів і вивісок.

Так, щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, мешканців Львівщини просять не вмикати енергоємні електроприлади з 19:00 до 22:00. Також обмежити одночасне увімкнення таких приладів, як кондиціонер, електрочайник, порохотяг, бойлер, обігрівач, праска, пральна машина, мікрохвильова піч, електропіч.

"Вимкніть з розеток усі прилади, якими не користуєтесь, а для освітлення застосовуйте енергозберігальні лампи", – закликають у департаменті.

Нагадаємо, після останніх ракетних ударів українській енергосистемі важко втримати баланс виробництва та споживання електроенергії. Про аварійні відключення електроенергії у Львівській області наразі не йдеться. Однак важливо допомогти енергосистемі.