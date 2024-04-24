791-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:35 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 149 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 219 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:10 Вчора, 23 квітня, під час вечірнього максимуму о 21:00 споживання електроенергії було на 3,5% нижчим, ніж 22 квітня, повідомили в Укренерго. Причина – застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості з 18:00 до 22:00 через дефіцит електроенергії в енергосистемі.

11:00 Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Словаччини та Румунії. Сумарний обсяг екстреного постачання склав близько 2,5% від добового споживання електроенергії, повідомили в Укренерго. На запит українського оператора системи передачі здійснюється екстрене постачання електроенергії з цих країн і поточної доби.

10:40 Вчора у години вечірнього піку застосовувалися графіки обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах, крім Херсонської області, повідомили в Міненерго. Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

10:30 Вночі у Смоленській та Воронезькій областях РФ після атаки БПЛА спалахнули пожежі на "паливно-енергетичних об'єктах": нафтопереробні заводи та нафтобаза.

10:25 Армія РФ о сьомій ранку завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок якого постраждала жінка, пошкоджено близько 30 будинків, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

212,1% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

80,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

264,7% автомобільної техніки (з них 4,6% за минулий тиждень),

383,2% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

94,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

54,6% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Старобільський відтинок — тривають зіткнення східніше Тернів.

• Бахмутський відтинок — 92 ОШБр зуміла відновити контроль над деякими позиціями південніше Іванівського. Ворог проводить в основному атаки піхотою, суттєвих змін не зафіксовано. Противник продовжує стягувати резерви у вигляді особового складу та техніки для тимчасового місця дислокації у Бахмуті.

• Донецький відтинок — ящик Пандори відкрито. Росіяни продовжують закріплятися в Очеретиному та Новобахмутівці. Спробу наступу в бік Прогресу було зупинено вдалою контратакою 100-ї ОМБр. Противник продовжує натиск у Новокалиновому, де зумів стати по трасі, а також в Бердичах та Семенівці, де підрозділи Сил Оборони показують якісну маневрену війну, реагуючи на рух штурмових груп ворога. На жаль, сили не рівні, рочіяни переважають Сили Оборони у числі піхоти. Це вже не кажучи про КАБи, артилерію та техніку. Тривають бої біля Уманського, Первомайського та у Георгіївці.

• Запорізький відтинок — тривають бої в Роботиному та на східних околицях села, змін не зафіксовано.

• Таврійський відтинок — без змін.

09:50 Вночі війська РФ вдарили КАБами по Шевченківському району Харкова, які влучили в землю, що спричинило пошкодження 568 вікон і зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, постраждало 6 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

09:45 Сенат Конґресу США вслід за Палатою представників схвалив законопроєкт, який, зокрема, передбачає надання $61 млрд для допомоги Україні. За проєкт проголосували 79 сенаторів, проти — 18. Тепер пакет заходів надійшов на підпис президентові США Джо Байдену, який обіцяв підписати його без зволікань. Законопроект підтримали 48 демократів і 31 республіканець. Майже всі голоси проти – 15 з 18 – були від республіканців, багато з яких є близькими союзниками Дональда Трампа. Проти проголосували і три сенатори від Демократичної партії.

Пакет об’єднує чотири законопроекти, за які Палата голосувала окремо на суботній сесії, передбачаючи, крім допомоги для України, понад 26 мільярдів доларів для Ізраїлю та понад 8 мільярдів доларів для Індо-Тихоокеанського регіону. Четвертий законопроект посилює санкції щодо російських активів і містить формулювання, які можуть призвести до заборони TikTok у США . Це дає китайській материнській компанії ByteDance приблизно дев’ять місяців на продаж TikTok , інакше додаток буде заборонено в американських магазинах програм.

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр оборони Росії Шойґу наголосив на поточних російських наступальних операціях поблизу Часів Яру, Авдіївки та Донецька і оголосив про наміри Росії посилити свою кампанію з нанесення ударів, щоб порушити українську логістику.

• Шойґу також обговорив поточну російську військову реформу під час виступу на колегії Міноборони 23 квітня, прикриваючи поточні зусилля з експансії інформаційною операцією, що спрямована на представлення всієї російської військової діяльності як оборонну і відповіддю на ймовірну агресію з боку НАТО.

• Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбар Ахмадіан 23 квітня відвідав Санкт-Петербург для участі у 12-му російському саміті з міжнародної безпеки.

• Чеченська Республіка, схоже, намагається тісніше зблизитися з Іраном на тлі інтенсифікації двосторонньої співпраці у сфері безпеки між Росією та Іраном.

• Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня оголосив про надання Україні найбільшого в історії Великої Британії пакету військової допомоги на суму 500 млн. фунтів стерлінгів (близько 662 млн. доларів).

• Молдовська влада в ніч з 22 на 23 квітня конфіскувала понад мільйон доларів у пов'язаних з Кремлем молдовських опозиційних політиків в аеропорту Кишинева, які опозиційні політики, ймовірно, мали намір використати для підкупу протестувальників і виборців.

• Російський федеральний цензор Роскомнагляд заблокував 150 сервісів VPN в Росії, що є ще одним кроком Кремля до подальшої цензури і контролю над російським інформаційним простором.

• За повідомленнями, удари українських безпілотників і нещодавні повені в Росії призвели до того, що тижневий обсяг переробки нафти в Росії впав до 11-місячного мінімуму, хоча поки що зниження обсягів переробки було незначним.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Часів Яру (на захід від Бахмута), а російські війська нещодавно просунулися вперед біля Донецька.

• Провідні російські мілблогери продовжують скаржитися на неефективність російських безпілотників на полі бою.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: