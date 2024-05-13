810-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:30 Більшість опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі, Чехії (80%) вірять, що у війні переможе Україна, половина з них цілком упевнені в цьому, свідчать дані опитування, проведеного 20–26 квітня 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум". Половина українських біженців (51%) підтримують варіант, що Україна стає членом НАТО, але з гарантіями безпеки, які поширюються тільки на контрольовані урядом території, а звільнення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє; не підтримують такого варіанта 33%.

13:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• З початку 2024 року Росія з високою ймовірністю збільшила використання легких транспортних засобів, таких як всюдиходи та позашляхові мотоцикли, для транспортування особового складу на передову та здійснення атак на українські позиції, особливо вночі. • У листопаді 2023 року президент Росії Путін особисто оглянув нещодавно придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від компанії Odes Industries. Повідомляється, що Росія придбала понад 2100 таких машин. • Цілком ймовірно, що російські війська все частіше вдаються до використання легших і швидших транспортних засобів для проведення розвідки українських оборонних позицій з метою подальшого ведення вогню з використанням артилерії, FPV та БПЛА-камікадзе, прагнучи послідовно послабити українські сили. • Однак жертвуючи бронею і вогневою потужністю заради більшої мобільності, легкі транспортні засоби є значно вразливішими, ніж їхні броньовані побратими, перед цілою низкою систем озброєння. Українські безпілотники FPV вже продемонстрували свою здатність ефективно вражати такі легкі транспортні засоби.

12:20 Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47-ої окремої механізованої бригади збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

12:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 139 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 82 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:20 Цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Бєлгородській областях РФ, повідомило джерело у правоохоронних органах. Як наслідок спалахнула пожежа на нафтобазі «Осколнафтопостачання» біля Старого Осколу та на підстанції «Єлецька» потужністю 500 кВ, що живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію «Станова» та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

11:00 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• «Газпром», одна з російських державних енергетичних компаній, повідомила про найбільший річний збиток за останні 25 років. У 2023 році доходи «Газпрому» впали приблизно на 30 відсотків, що призвело до річного чистого збитку в розмірі приблизно 629 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів США). • Вторгнення Росії в Україну у 2022 році та подальша деградація відносин Росії з Заходом серйозно обмежили діяльність «Газпрому». Неспроможність «Газпрому» повністю переорієнтувати свій експорт від залежності від європейських ринків, ймовірно, продовжуватиме обмежувати його прибутки щонайменше до 2030 року. Хоча «Газпром» зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки через інфраструктурні обмеження, на них, ймовірно, припадає лише від 5 до 10 відсотків втрачених європейських продажів у 2023 році. Дуже ймовірно, що збільшення майбутніх продажів залежить від будівництва нової експортної інфраструктури, наприклад газопроводу «Сила Сибіру 2». • Високе оподаткування доходів «Газпрому» у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило можливості та стимули для компанії інвестувати в експансію на альтернативні ринки. У 2023 році «Газпром» сплатив до російського бюджету приблизно 2,5 трильйона рублів (28 мільярдів доларів США), що становить приблизно 9 відсотків від загальних державних доходів. Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на «Газпром» у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення «Газпрому» скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15 відсотків.

10:45 Сьогодні станом на 09:10 споживання електроенергії зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочий день – п’ятницю, 10 травня, повідомили в Укренерго. В енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00.

10:35 Минулої доби потреби споживачів електроенергії покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою (з 00:00 до 06:00 та з 20:00 до 24:00) з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини, повідомили в Міненерго та Укренерго. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше 2% від добового споживання електроенергії. З 08:00 до 19:00 Україна надавала аварійну допомогу на запит Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. Сьогодні на запит України з 00:00 до 07:00 вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається й у години вечірнього максимуму споживання електроенергії. Через нестачу електроенергії у вечірні години можливі обмеження споживання для промислових споживачів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

219,1% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

83,1% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

281,3% автомобільної техніки (з них 6,2% за минулий тиждень),

405,3% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

96,1% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

56,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін призначив Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії 12 травня, а Шойґу перемістив на посаду секретаря Ради безпеки замість Патрушева. Ці перестановки на найвищому державному рівні після президентських виборів в Росії вказують на те, що Путін робить суттєві кроки для мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази на забезпечення тривалої війни в Україні і, можливо, на підготовку до майбутньої конфронтації з НАТО.

• Майже десятирічне перебування Бєлоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді і його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проектами ОПБ і проєктами з розробки безпілотників добре підготували його до того, щоб очолити апарат російського Міністерства оборони, який перебуває в скрутному становищі.

• Призначення Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Патрушева відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого відсторонення високопоставлених співробітників силових структур шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.

• Російські наступальні зусилля із захоплення Вовчанська (на північний схід від Харкова) значною мірою є наслідком негласної політики Заходу, згідно з якою українські війська не можуть використовувати надані Заходом системи для нанесення ударів по легітимних військових цілях на території Росії.

• Українські війська продовжують наносити постійні удари по російській нафтовій та оборонно-промисловій інфраструктурі, що спонукає російських мілблогерів скаржитися на явну і постійну нездатність російських військ захиститися від цих ударів.

• Декілька німецьких політиків з різних політичних партій висловилися на підтримку використання систем протиповітряної оборони НАТО, розміщених у країнах-членах Альянсу, для збиття російських безпілотників над західною частиною України.

• Колишній голова Роскосмосу і ультранаціоналістичний діяч Дмитро Рогозін наголосив, що російським військам все ще важко відбивати українські безпілотники на фронті.

09:05 Інтенсивність російських атак (за останніми даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за останніми даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: