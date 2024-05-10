808-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:20 Варшава починає роботу над подальшим зміцненням всього східного кордону, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Він не надав подробиць про заплановані заходи, але зазначив, що коли мова йде про безпеку Польщі, то для цього не буде "жодних обмежень". Туск наголосив, що мова йде не лише про внутрішній кордон Польщі, але й кордон ЄУ.

14:45 Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну "Кинджалами", повідомляє пресслужба ГУР. Зазначається, що оперативники та аналітики ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ. Серед 44 росіян є полковник, сім підполковників та декілька майорів.

14:10 Держдеп США дозволив схвалив терміновий продаж трьох РСЗВ HIMARS, які профінансує Німеччина. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина закупить три РСЗВ HIMARS для подальшої передачі їх Україні.

13:35 Амбасадори 27 країн-членів Європейської Унії погодили конфіденційний проєкт, який описує гарантії безпеки для України, пише Die Welt з покликом на текст документа. Гарантії передбачають політичну, військову та економічну допомогу Україні. Проте, згідно з текстом документа, у разі аґресії проти нашої держави протягом доби Євроунія зобов'язується надавати Україні консультації. А пряма участь західних військ у конфлікті взагалі виключається.

13:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Повідомляється, що 4 травня 2024 року російський винищувач випадково випустив боєприпас ФАБ-500 на цивільний район у Бєлгороді РФ. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив факт вибуху та пошкоджень на вулиці Раздобаркіна в Бєлгороді, не назвавши причини. Було пошкоджено 30 будинків і 10 автомобілів, п'ятеро людей потребували лікарняної допомоги, що ілюструє руйнівну силу боєприпасів. • Це не поодинокий випадок. Як повідомляється, 18 лютого ФАБ-250 був випущений на полігоні Солоті в Бєлгородській області, що призвело до евакуації 150 мешканців. ЗМІ припускають, що такі викиди є досить поширеним явищем: лише в Бєлгородській області з березня по квітень 2024 року було випадково скинуто 20 втрачених боєприпасів. • Ці випадки свідчать про постійну нездатність Росії успішно застосовувати свої боєприпаси за призначенням. Такі помилки мають руйнівні і смертельні наслідки для російського населення.

12:40 Російські війська почали наносити на техніку, бере участь у наступі в Харківській області, новий тактичний знак у вигляді перекресленого навхрест ромба.

12:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 115 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:50 Ситуація на східному фронті залишається складною, до трьох гарячих напрямків – Авдіївського, Бахмутського та Новопавлівського – додався Слобожанський, де наразі українські захисники відбили дев'ять атак, повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин:

«Ситуація на східному фронті в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" така, що гарячими напрямками на сьогодні є Авдіївський, Бахмутський, Новопавлівський і за кілька днів додався Слобожанський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога та відбивати штурми. На всіх напрямках ворог не припиняє спроб і продовжує свої наміри щодо захоплення українських територій, кидає на це всі сили і засоби задля просування. Найскладніша ситуація на сході – це Авдіївський та Бахмутський напрямки. Обстановка загострилась, важкі дії тривають, однак ситуація повністю контрольована Силами оборони».

11:15 Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини, повідомили в Міненерго. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 1% від добового споживання електроенергії. Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії.

11:05 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. З 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

10:45 Кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і охоплені тимчасовим захистом, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч, повідомив посол України в Польщі Василь Зварич. Крім того, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі проживали від 1,5 до 2 мільйона українців.

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

218,0% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

82,8% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

279,3% автомобільної техніки (з них 5,6% за минулий тиждень),

403,8% артилерійських систем (з них 7,5% за минулий тиждень),

95,53% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

56,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — цього дня ворог розпочав наступальні дії в основному піхотою та у рідких випадках за підтримки бронетехніки. Основні ділянки удару — Огірцеве-Плетенівка та Борисівка-Красне-Стрілеча. Ворог продовжує атакувати Глибоке, Мороховець та Лук'янці. Триває зосередження сил та техніки біля Харківської та Сумської областей.

• Старобільський відтинок — росіяни зайняли посадку біля Синьківки та проснулися біля Коломийчихи. Триває накопичення живої сили та техніки у місцях потенційних ударів нашої оборони. Продовжуються бої біля Терн та Ямполівки, по ворогу наноситься ураження щодня, але це не зупиняє їхню потугу.

• Бахмутський відтинок — противник хоче витіснити Сили Оборони з Іванівського, бої тривають. Росіяни намагаються зайти в Часів Яр, але успіху не мають. Крім того, очікується, що в бій введуть механізовані частини, які по ночах перекидалися в район Бахмута. Були бої біля Кліщіївки, ситуація уточнюється.

• Донецький відтинок — біля Новоолександрівки ворог натикнувся на жорсткий спротив Сил Оборони, тому змістив акцент атак в бік Зеленого Поля. Біля Новопокровська єгері відбили позиції. Ворог тисне на Уманське та Нетайлове, має частковий успіх. Важка і неприємна ситуація відбулася на південь від Первомайського, як результат втрачені позиції та життя оборонців. Нагадуємо, що полон рятує далеко не всіх. У Красногорівці ситуація близька до катастрофи, росіяни лізуть зі східної частини, закріплюються на заводі і готуються до фінального штурму міста. Тривають бої в Георгіївці. Біля Урожайного та Старомайорського противник не полишає спроб покращити своє тактичне положення.

• Запорізький відтинок — тривають бої в Роботиному, ситуація продовжує нагадувати бермудський трикутник, де нікому і нічого не ясно. Поступово росіяни зменшують Роботинський виступ.

• Таврійський відтинок — без змін.

Наступ росіян на Харківщині зараз викликає в багатьох занепокоєння. На відміну від рейдів РДК, дані дії містять не диверсійний, а лінійних характер. Росіяни ставлять задачу мінімум — витягування на себе сил і це буде можливим лише з постійним контролем наших сіл на Харківщині, адже це провокуватиме розтягувати такі потрібні фронту ресурси. Тенденцію 2023-го року поки не можуть зупинити наявні рішення керівництва. Станом на зараз вже не стоїть питання звільнити території, а стоїть питання як зупинити цю кляту машину з безлімітними виродками, які йдуть на смерть як на свято.

09:40 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області вранці 10 травня і досягли тактично значних успіхів. Російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту - відволікання української живої сили і техніки з інших важливих ділянок фронту на сході України.

• Російські війська, швидше за все, в найближчі дні скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальної операції, яка, ймовірно, має на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до міста Харкова на відстань стрільби зі ствольної артилерії.

• Обмежені зусилля, які наразі здійснюють російські війська, не дають підстав вважати, що російські війська негайно розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію з метою оточення і захоплення Харкова.

• Російські наступальні операції вздовж кордону біля Харкова, ймовірно, мають стратегічну мету привернути і зафіксувати українські сили на цьому напрямку, щоб уможливити російське просування в інші райони східної України.

• За оцінками ISW, російські війська, ймовірно, будуть намагатися захопити Харків, якщо вони матимуть на меті це зробити.

• Російські війська, ймовірно, вирішили розпочати наступальні операції міжнародного кордону, щоб максимально використати відносно короткий час, що залишився до того, як західна допомога надійде на українську лінію фронту в повному обсязі.

• Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що війна в Україні вступить у критичну фазу в найближчі два місяці, і прокоментував нещодавнє просування російських військ навколо Часів Яру та Авдіївки.

• Президент США Джо Байден 10 травня схвалив виділення Україні військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів в рамках Президентського фонду скорочення озброєнь.

• У ніч з 9 на 10 травня українські війська завдали удару з безпілотника по нафтопереробному заводу в Калузькій області, по якому українські війська раніше завдали удару в березні 2024 року.

• Прем'єр-міністр Росії Мішустін зберігає свою посаду в російському уряді на новий термін повноважень президента Росії Путіна, хоч і були припущення, але не підтвердження змін у кабінеті Путіна.

• Заступник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб заявив, що американське оборонне відомство співпрацює з компанією SpaceX, щоб зупинити несанкціоноване використання російськими військовими інтернет-терміналів Starlink у прифронтових районах України.

• Російська та білоруська влада продовжує незаконно депортувати українських громадян, у тому числі дітей, до Росії та Білорусі.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: