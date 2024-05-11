Євроунія погодила гарантії безпеки для України.

Вони не передбачають участь західних військ у російсько-українській війні

Амбасадори 27 країн-членів Європейської Унії погодили конфіденційний проєкт, який описує гарантії безпеки для України. Про це повідомила німецька газета Die Welt з покликом на текст документа. Гарантії передбачають політичну, військову та економічну допомогу Україні. Проте, згідно з текстом документа, у разі аґресії проти нашої держави протягом доби Євроунія зобов'язується надавати Україні консультації. А пряма участь західних військ у конфлікті взагалі виключається.

Документ передбачає, що розмір фонду допомоги Україні у 2024 році сягне п’яти мільярдів євро. У майбутньому він може бути збільшений залежно від потреб української армії та можливостей країн Європейської Унії. Крім того Брюссель обіцяє постачання озброєння, навчання солдатів, надання допомоги у реформуванні сектору безпеки України та протидії гібридним загрозам. Сюди також входить прийняття українських біженців, допомога у відновленні України після війни та розмінування території.

Газета уточнює, що зараз Брюссель обговорює умови 11-сторінкового договору з Києвом. Остаточний варіант гарантій планується репрезентувати до початку липня. Очікується, що вони будуть працювати до моменту вступу України до Євроунії та НАТО.

Наразі лише сім країн-членів Європейської Унії погодилися надати Україні гарантії безпеки: Німеччина, Данія, Франція, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія. Договір про гарантії Україна підписала також з Великою Британією. За твердженням газети Die Welt, вісім країн відмовилися укладати угоду, серед них Словаччина, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Кіпр, Ірландія, Австрія та Мальта.