807-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 74 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 135 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:35 Сьогодні з 06:00 до 07:00 на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії від Польщі, Румунії та Словаччини, повідомили в Міненерго. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії.

11:20 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі діють графіки відключень для всіх споживачів у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі, повідомили в Міненерго. З 18:00 четверга до 7:00 п’ятниці в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. Електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

11:15 Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини, повідомили в Міненерго. Сумарний обсяг екстреного постачання склав близько 3% від добового споживання електроенергії. У денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії.

11:05 Президент України Володимир Зеленський не втратить свою легітимність після закінчення його п’ятирічного строку повноважень 21 травня, його повноваження триватимуть до обрання наступного глави держави, пояснив міністр юстиції України Денис Малюська:

"Повноваження президента тривають до обрання наступного. Але чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде. Тому варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України і тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції. Звернення [до Конституційного суду] означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного Суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні, офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента було б величезною помилкою. Тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного Суду. Колись, десь – можливо було б, але знову ж таки – не на даному етапі".

10:40 Вночі російські війська вдарили по Харкову ракетою С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов. В результаті удару по приватному сектору постраждали дитина віком 11 років та 72-річна жінка, горіли три будинки, два з них зруйновані повністю, один - частково. Загалом руйнацій зазнали 26 будинків.

10:25 Ізраїль готовий самостійно воювати в Секторі Гази навіть без військової допомоги з боку США, заявив ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, зазначивши, однак:

"Я знаю Джо Байдена багато років, 40 років і більше. Ми часто домовлялися, але в нас були й розбіжності, і ми змогли їх подолати. Я сподіваюся, що ми зможемо подолати їх і зараз".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

217,6% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

82,5% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

278,2% автомобільної техніки (з них 6,1% за минулий тиждень),

402,0% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

95,3% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

56,5% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни застосували десять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської обл. у напрямку Харківщини. В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

За минулі сім днів було збито 95 із 101 (91%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін використав свою промову з нагоди Дня Перемоги 9 травня, щоб підтвердити своє переконання, що Захід намагається стерти внесок Радянського Союзу в перемогу над нацистською Німеччиною під час Великої вітчизняної війни (Другої світової війни), що лежить в основі ворожого сприйняття Заходу Росією.

• Путін скористався нещодавньою зустріччю з командувачами кількох фронтових російських з'єднань, щоб показати себе поінформованим і ефективним верховним головнокомандувачем збройних сил Росії, обізнаним з тонкощами ситуації на фронті і залученим до пошуку рішень проблем, які турбують російські війська.

• На параді до Дня Перемоги Путін оточив себе низкою іноземних посадовців, ймовірно, для того, щоб позиціонувати себе як ефективного державного діяча, здатного створити коаліцію, альтернативну владним структурам колективного Заходу.

• Речниця міністерства закордонних справ Росії Захарова заявила, що молдовський уряд здійснює в Молдові "геноцид" на кшталт нацистського – помітний поворот у риториці кремлівських чиновників щодо Молдови, який, ймовірно, має на меті підготувати умови для російських спроб встановити контроль над Молдовою, а не лише над окремими її регіонами.

• Лідери прокремлівського опозиційного виборчого блоку "Молдовська перемога" взяли участь у параді до Дня перемоги в Москві, що ще раз вказує на те, що Кремль має намір використовувати цих діячів для дестабілізації всієї Молдови і наступу на молдовську демократію та процес вступу країни до ЄС.

• За останній місяць російські війська помітно збільшили кількість наземних атак на сході України, що, ймовірно, відображає поточну обстановку на полі бою і намір російського військового командування закріпити успіх до прибуття західної військової допомоги на фронт.

• Російські прикордонники виводять свої війська з більшої частини Вірменії, оскільки прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян продовжує стикатися з негативною реакцією всередині країни за рішення щодо Нагірного Карабаху.

• Кремль може спробувати скористатися обуренням опозиції у Вірменії, щоб покарати Пашиняна за дедалі більший відхід від Росії.

• Служба безпеки України 9 травня завдала дальніх ударів з безпілотників по російських нафтобазах та нафтопереробній інфраструктурі в Краснодарському краї та Республіці Башкортостан.

• Російські війська продовжують боротися з порушенням дисципліни у своїх лавах, деякі російські солдати, за повідомленнями, вбивають інших членів своїх підрозділів.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: