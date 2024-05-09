Вірменія припиняє фінансування ОДКБ.

Міністр закордонних справ Вірменії заявив, що країна все ще залишається членом ОДКБ, але не бажає бути «частиною непрацюючого механізму».

Вірменія припиняє фінансування діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це заявила заявила речниця Міністрества закордонних справ республіки Ані Бадалян.

«Республіка Вірменія утримається від приєднання до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ від 23 листопада 2023 року "Про бюджет ОДКБ 2024 року" та участі у передбаченому цим рішенням фінансуванні діяльності Організації, при цьому не заперечуючи проти ухвалення цього рішення в обмеженому форматі», – цитує вірменський інформаційний портал News.am слова Бадалян.

Нагадаємо, що в лютому цього року прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю телеканалу France 24 заявив про те, що Єреван заморозив свою участь в ОДКБ, оскільки Договір про колективну безпеку щодо Вірменії не було виконано. Він зазначив, що ОДКБ не задіяла механізмів реагування під час порушення кордонів Вірменії з боку ЗС Азербайджану у 2021 та 2022 роках. «У мене немає відповіді на запитання, чому республіка продовжує залишатися членом ОДКБ», – сказав Пашинян.

Тим часом міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що країна все ще залишається членом ОДКБ, але не бажає бути «частиною непрацюючого механізму». «Ви знаєте, що за останні кілька років було кілька вторгнень на суверенну територію Республіки Вірменія, а ми є членом ОДКБ, місією якої є захист суверенних територій та кордонів країн-членів. Коли відбулися ці вторгнення, ми не побачили належних дій з боку організації, членом якої ми є. Відсутність належної реакції викликала питання у вірменському суспільстві, і ми не хочемо бути частиною непрацюючого механізму. Ми поки що є членом ОДКБ, але маємо працювати над тим, щоб усі механізми, які визначені, працювали, і в цьому є необхідність», – сказав Мірзоян в інтерв'ю Al-Jazeera.