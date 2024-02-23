Вірменія зупинила членство в ОДКБ.

Прем'єр Вірменії Пашинян пояснив це тим, що так званий "договір про колективну безпеку" не виконувався щодо Єревана.

 

 

Вірменія зупинила членство в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це ввечері у четвер, 22 лютого, заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян в інтерв'ю телеканалу France 24. «Участь Вірменії в Організації договору про колективну безпеку заморожена», – зазначив керівник вірменського уряду, відповідаючи на запитання модератора, чи Єреван має намір вийти з організації, в якій «домінує Росія».

 

Під час своєї відповіді французьким журналістам прем'єр Вірменії повідомив також, що так званий «договір про колективну безпеку» щодо Єревана не виконувався, особливо у 2021–2022 роках. Пашинян нагадав, що під час загострення збройного конфлікту між Баку і Єреваном Рада колективної безпеки ОДКБ запропонувала йому підписати спільну декларацію без політичної оцінки «аґресії Азербайджану» проти суверенітету Вірменії. «Це не могло залишитись без нашої уваги. Ми призупинили нашу участь. Подивимося, що буде далі», – сказав Пашинян в етері телеканалу France 24.

 

На запитання щодо можливого закриття російської військової бази на території Вірменії Пашинян не дав конкретної відповіді. «Ця тема наразі не стоїть на порядку денному», – зазначив він. Йдеться про 102-гу російську військову базу, яка несе бойове чергування в рамках Об'єднаної системи ППО СНД, розгорнуту в Гюмрі на півночі Вірменії за міждержавним договором між Москвою та Єреваном від 1995 року. Термін дії договору подовжено до 2044 року.

 

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року Пашинян запевняв, що Вірменія не готується полишити ОДКБ. Проте вже в лютому цього року в інтерв'ю газеті The Daily Telegraph він припустив, що Вірменія може «переосмислити своє членство в ОДКБ». Зрештою, 2023 року країна проіґнорувала участь у двох навчаннях та у Мінському саміті в листопаді.

23.02.2024

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