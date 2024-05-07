Євроунія готує санкції проти «тіньового флоту» Росії.

Йдеться про ті 11 суден, які зокрема дозволяють Росії обходити встановлену Заходом стелю цін на нафту.

Європейська Унія в рамках 14-го пакету санкцій планує запровадити обмеження проти 11 суден, які можуть бути частиною «тіньового флоту» Росії. Серед цих суден – чотири паливні танкери, два нафтоналивні танкери, два газосховища для майбутнього проєкту ПАТ «НОВАТЕК» з транспортування зрідженого природного газу на півострові Камчатка та одне вантажне судно. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на проєкт майбутніх санкцій ЄУ, який опинився у її розпорядженні.

Аґенція стверджує, що «тіньовий флот» допомагає Росії обходити встановлену Заходом стелю цін на нафту і таким чином здобувати додаткові кошти на ведення війни проти України. Серед обмежень, які планує запровадити Євроунія: заборона суднам на вхід до портів країн – членів ЄУ та використання європейських компаній для страхування й техобслуговування, включно зі зміною екіпажу, послугами з навантаження та розвантаження, встановленням кранців і буксирів та роботами з постачання суден.

Напередодні аґенція Bloomberg писала, що Євроунія у рамках нового пакета санкцій може заборонити використовувати систему передачі фінансових повідомлень російського Центробанку. Також новий пакет може містити декілька нових обмежень на імпорт та експорт сировини.

Про наявність у Росії «тіньового флоту», який займається перевезеннями нафти, нещодавно заявила Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (The International Group of P&I Clubs). Група повідомила, що після запровадження країнами G7 стелі цін на російську нафту велика кількість суден долучилася до «тіньового флоту» для паралельної торгівлі.