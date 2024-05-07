Місцями криза жанру

Думати, а потім робити – принцип, який перманентно забувають протягом всього існування людства. В поточному тисячолітті тенденція посилилася. Огляд подій тижня в Україні.

Розшук тижня

Міністерство внутрішніх справ РФ вирішило зробити подарунок своєму президентові до інавгурації, а позаяк з інтелектом та уявою в тому відомстві довгострокові проблеми, то не вигадали нічого розумнішого як оголосити в розшук чинного президента Зеленського, екс-президента Порошенка і командувача Сухопутних військ ЗСУ Павлюка. Особливо морочити голову про те яку статтю інкримінувати згаданим громадянам України в МВС РФ не стали і просто «оголосили в розшук».

Акція росіян завдала трохи клопоту вітчизняному міністерству закордонних справ, бо там мусили відреагувати навіть на такий абсурд. Дипломатичною мовою в МЗС відповіли: «Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги».

Крім того, росіянам нагадали: «На відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу».

Свого часу росіяни «оголошували в розшук» та «заочно арештовували» шефа СБУ Малюка, колишнього головнокомандувача ЗСУ Залужного, його наступника Сирського, керівника ГУР МО Буданова, командувача Олещука і навіть співачку Джамалу. Тепер можна чекати чергового сплеску активності російських внутрішніх справ після фіналу «Євробачення» - в розшук будуть оголошені Alyona Alyona і Jerry Heil.

Візит тижня

Крім дівчат, які представляють Україну в шведському Мальме, росіяни можуть зацікавитися генсеком НАТО, що відвідав український Київ. Як і у вересні минулого року, коли Столтенберг останній раз відвідував наші терени, провідною темою був вступ України до Альянсу. «Я вважаю, що місце України з права в НАТО і ми робитимемо все, щоб забезпечити, щоб Україна стала членом Альянсу», - заявив він. Генеральний секретар пообіцяв президентові Зеленському, що буде радий бачити його в липні на саміті НАТО у Вашингтоні, але нагадав, що для членства України потрібна згода всіх 32 країн-членів Альянсу, а в тому, що такий результат може бути вже на тому саміті, Столтенберг не впевнений.

Крім невтішних для нас прогнозів на зустрічі генерального секретаря прозвучала оптимістична інформація про створення фонду НАТО у розмірі 100 мільярдів євро для підтримки оборонних можливостей України. Чомусь ця новина найбільше зворохобила угорського міністра закордонних справ. «Ці сто мільярдів мають бути зібрані за п'ять років, а це означає, що НАТО розраховує, що війна триватиме ще щонайменше п'ять років», - зробив свій прогноз Петер Сіярто.

Угорського дипломата зациклило на достатньо поважній сумі і він не звернув увагу на ще одну думку озвучену Столтенбергом в Києві. «Звичайно, забезпечення того, що Україна переможе, коштуватиме грошей. І в таких війнах, в якій зараз Україна, завжди є ризики. Але ще більший ризик - якщо Путін візьме гору», - зазначив він і уточнив, що у разі перемоги Росії країнам Заходу доведеться інвестувати у власну оборону «набагато більше коштів».

Канцлер тижня

Проблеми з гумором несподівано виникли у Олафа Шольца. Під час візиту в Люнебург виникло питання «чому Берлін не постачає Києву німецькі далекобійні ракети Taurus?». Канцлер не знайшов нічого кращого, як буцімто пожартувати: «Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями: «Ти що, мені не довіряєш?» Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю». Зі свого дотепу сам Шольц і посміявся, а німецька преса гумор канцлера розкритикувала.

Досить скоро до німецького лідера дійшло, що його імпровізація не була надто вдалою і Шольц взявся виправляти ситуацію. По-перше, привітав православних з Великоднем і зазначив, що думає про багатьох християн в Україні, які не можуть відзначити це свято з сім’ями і в мирі. Потім закликав країни Європейського Союзу посилити протиповітряну оборону України з наявних резервів і нагадав, що Німеччина надасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot зі своїх запасів. І врешті оприлюднив інформацію про те, що в Європі досягли домовленості щодо використання близько 90% доходів, отриманих від заморожених в Євросоюзі російських активів, на закупівлю зброї для України.

Тепер Шольцу варто на повному серйозі подумати про згадані в Нижній Саксонії ракети Taurus.

Законопроект тижня

Розповіді про бурхливу діяльність приватної військової компанії Blackwater і серія романів Гордона Діксона про планету Дорсай, населену професійними військовими потрапили у Верховну Раду і в парламенті було зареєстровано законопроект про міжнародні оборонні компанії в Україні. Ця ініціатива сприятиме підвищенню рівня зовнішньої та внутрішньої безпеки; збільшенню доходів Державного бюджету України; розвитку та безпеці громад; соціально-психологічній реабілітації демобілізованих військових; належному фінансовому забезпеченню демобілізованих військових.

Ідея цікава і актуальна, але автором її є нардеп від «Слуги народу» Сергій Гривко, який раніше відзначався участю в створенні законопроекту №7351, що надавав право командирам страчувати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів, без суду. Також він був автором законопроекту №10057, який пропонував ув'язненим скоротити термін за допомогою роботи на «велогенараційних установках», що розмістять на території в'язниць: Зеки на роверах свого часу посмішили людей, які дружать з технікою і здоровим глуздом, а з «солдатами фортуни» історія тільки починається.