У Євроунії домовилися про передачу на потреби України доходів від активів РФ.

Як стверджує Олаф Шольц, 90% доходів підуть на оборонні цілі України.

Країни Європейської Унії досягли консенсусу щодо використання доходів від заморожених російських активів. Про це заявив бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Латвії – повідомляє радіо BR24 з покликом на пресреліз німецького уряду. За його словами, країни – члени Євроунії погоджуються, що 90% від усього прибутку буде скеровано на військові потреби України.

«У нас у Європі є консенсус щодо того, що ми хочемо використати незаплановані доходи від російських заморожених активів. Це значна сума, яка становить кілька мільярдів на рік. Ми також дійшли угоди, яка зараз фіналізується, про те, що ми також хочемо використати близько 90% цих коштів для оборонних цілей України», – сказав Шольц на спільній пресконференції в Ризі з прем'єр-міністерками Латвії Евікою Сіліною (Evika Siliņa), Естонії Каєю Каллас (Kaja Kallas) та Литви Інґрідою Шимоніте (Ingrida Šimonytė).

Євроунія та G7 почали обговорювати використання заморожених російських активів практично одразу після вторгнення російських військ до України в лютому 2022 року. Спочатку Брюссель планував використати кошти на відновлення української інфраструктури. Однак у лютому 2024 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток для закупівлі зброї.

Загалом з лютого 2022 року країни G7 заморозили близько €300 млрд російських валютних резервів. Близько €208 млрд перебувають у Євроунії, переважно на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear.