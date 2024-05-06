Росія планує теракти по цілій Європі.

Про це попереджають розвідувальні спільноти європейських країн.

 

 

Європейські спецслужби попередили уряди своїх країн про те, що Росія, ймовірно, готує диверсії в Європі, оскільки взяла курс на постійний конфлікт із Заходом. Про це повідомляє британська газета Financial Times.

 

За даними представників розвідки, Москва активно готує вибухи, підпали та завдання шкоди інфраструктурі – як самостійно, так і через поплічників. Таку думку, зокрема, висловив голова Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang). «Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою (Росією – ред.), значно зростає», – заявив він. Заява Гальденванґа пролунала на тлі арешту в Баварії громадянина Німеччини та громадянина Росії за підозрою у підготовці нападів на німецькі військові та логістичні об'єкти.

 

Зрештою, Росія вже почала свою терористичну діяльність на території Європи. «У Великій Британії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України, у Швеції сталася низка залізничних аварій, у Чехії намагались пошкодити залізничну сигналізацію, в Естонії стався напад на автомобіль міністра внутрішніх справ, у Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти», — йдеться у газетній статті.

 

Високопоставлений представник розвідки однієї з європейських країн у розмові з Financial Times підкреслив, що до служб безпеки НАТО надходить інформація про скоординовані «явні та переконливі злочини Росії». Представник розвідувальної спільноти в розмові з журналістами зазначив, що російська активність відображає прагнення Кремля чинити максимальний тиск на Європу за допомогою дезінформації, диверсій або гакерських атак.

 

Через дії Росії європейські служби безпеки перебувають у стані підвищеної готовності, йдеться у публікації. Приводом для цього стали, зокрема, вибух на британському заводі боєприпасів BAE Systems в Уельсі у квітні та пожежа третього травня на берлінському заводі збройової компанії Diehl. Обидва підприємства виготовляють озброєння для української армії.

 

«Очевидний висновок полягає в тому, що відбулося справжнє посилення російської активності. Не можна сказати, чи є це відображенням того факту, що росіяни кидають на це більше ресурсів; чи вони діють більш необережно і їх виловлюють; чи просто західна контррозвідка стала кращою у виявленні та припиненні диверсій. Що б це не було – багато чого відбувається», – стверджує старший консультант аналітичного центру Chatham House Кір Джайлз (Keir Giles).

06.05.2024

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