800-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Російські війські оселилися на авіабазі у Ніґері, де дислокується військовий контингент Сполучених Штатів, повідомив Reuters з покликом на джерело у Пентаґоні. Напередодні Вашинґтон під тиском нового уряду Ніґеру, сформованого путчистами, вирішив вивести весь свій військовий контингент з цієї африканської країни, який налічував приблизно тисячу осіб. Це рішення поставило під питання статус американської авіабази вартістю 110 мільйонів, яку було збудовано лише шість років тому. Але американський контингент ще не виведений з бази повністю. Росіяни ж наразі використовують окремий ангар на території авіабази. Таким чином американські та російські військовики опинилися у безпосередній близькості. «Ситуація не дуже хороша, але в короткостроковій перспективі керована», – запевнив неназваний американський посадовець у коментарі для Reuters.

11:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 132 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 101 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив про необхідність ухвалення "єдиного загальноєвропейського рішення" щодо повернення в Україну військовозобовʼязаних чоловіків, які перебувають за кордоном.

10:15 Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту в Київ заявив, що Україна має право використовувати зброю, яку надає його країна, для ударів по цілях на території Росії і пообіцяв, що Британія надаватиме нашій країні 3 млрд фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги "стільки часу, скільки буде потрібно".

10:10 Президент України Володимир Зеленський напередодні в Києві провів зустріч з Девідом Камероном, державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії повідомили нині в Офісу президента.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

215,3% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

81,4% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

270,9% автомобільної техніки (з них 4,1% за минулий тиждень),

392,7% артилерійських систем (з них 6,4% за минулий тиждень),

94,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

55,7% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські розвідники визначили три спроби Росії дестабілізувати Україну та досягти перемоги, а представники української та американської розвідки надали оцінки ситуації на полі бою, які узгоджуються з попередніми прогнозами ISW, що російські війська можуть взяти Часів Яр, але дуже малоймовірно, що вони захоплять великі українські міста.

• Заступник начальника ГУР України генерал-майор Вадим Скібіцький оцінив, що російські війська, ймовірно, почнуть наступальну операцію в напрямку Харківської та Сумської областей наприкінці травня або на початку червня 2024 року, але російські війська не зможуть захопити міста Харків або Суми.

• Скібіцький зазначив, що Кремль розглядає інформаційні операції як другу лінію боротьби за перемогу над Україною, і що нинішні російські інформаційні операції значною мірою зосереджені на підриві українських мобілізаційних зусиль та легітимності президента України Володимира Зеленського.

• Скібіцький підкреслив, що третім напрямком зусиль Росії, спрямованих на перемогу в Україні, є триваюча кампанія з дипломатичної ізоляції України.

• Державний департамент США оголосив 1 травня, що встановив, що російські війська порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, підписантом якої є Росія.

• Президент Росії Путін 2 травня зустрівся з губернатором Тульської області і відомим афіляцією з "групою Ваґнера" Дюміним, що додатково вказує на те, що Путін, можливо, прагне зменшити владу міністра оборони Росії Шойґу, збалансувавши його з конкурентами. Путін, ймовірно, навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після гучного арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня і перед президентською інавгурацією 7 травня, можливо, щоб покарати очолюване Шойґу Міноборони за нездатність досягти військових цілей Кремля. Зустріч Путіна і Дюміна свідчить про те, що Путін, ймовірно, є відповідальною особою за рішення про арешт Іванова.

• Нещодавні репресії російського уряду проти мігрантів з Центральної Азії, які живуть у Росії та в'їжджають до неї після нападу в "Крокус Сіті Холі" 22 березня, схоже, погіршують киргизько-російські відносини на додаток до таджицько-російських.

• Парламент Грузії 1 травня ухвалив закон про "іноземних агентів" за російським зразком у другому читанні на тлі тривалих протестів проти цього закону в Тбілісі.

• Російські військові могли завербувати численних ув'язнених, засуджених за тяжкі злочини, восени 2023 року.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: