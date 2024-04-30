Обкладинки «сірого паспорта»

Проблеми зі зброєю потроху розв’​язуються, проблеми з мобілізацією потроху збільшуються. Закон Лавуазьє може набрати химерних форм. Огляд подій тижня в Україні.

Призупинення тижня

Міністерство закордонних справ знайшло свої «п’ять копійок», які вирішило нагально вставити в життєво важливі процеси. Як відомо, 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, який зокрема передбачає, що військовозобов’язані громадяни України не зможуть скористатися поза межами країни консульськими послугами, не оновивши військово-облікових даних. Але за три тижні до години Х стало відомо про існування листа за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, де було вказано – призупинити консульські дії для громадян України призовного віку за кордоном. 23 квітня голова МЗС Дмитро Кулеба підтвердив інформацію і назвав рішення відомства актом «відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном».

Традиційна кострубатість втілення в життя необхідних нововведень стала причиною ажіотажу (аж до шарпанини) у вітчизняних консульствах, як завжди, «несподівано виникли технічні проблеми», які стали причиною призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах ДП «Документ». Ще більше напружила ситуацію постанова уряду №443, яка заборонила пересилати паспорти за кордон для їх видачі чоловікам віком від 18 до 60 років. А потім пішли розмови на різних рівнях про можливість депортації військовозобов’язаних громадян України на батьківщину, що довело російських пропагандистів до виконання камарінской від задоволення.

Наразі можна стверджувати, що до 18 травня 2024 року обмежень на надання консульських послуг не може бути, після цієї дати згідно з Законом №3633-IX («закон про мобілізацію»), у чоловіків мобілізаційного віку буде два місяці на оновлення військово-облікових даних. Депортувати громадян України з умовної Польщі чи Португалії навряд чи хтось наважиться, бо правових інструментів для цього нема (якщо, звичайно, громадянин законослухняний), а Європейський суд з прав людини матиме однозначну позицію. Крім того, існує ще й такий помічний момент, як «сірий» паспорт, який на обмежений час може отримати особа без громадянства країни, в якій перебуває (в Німеччині термін дії такого «аусвайсу» до трьох років, у Фінляндії – до п’яти, в Естонії – до десяти).

А після 18 травня, і ще більше після 18 липня, ситуація зміниться. Неможливо уявити, які ініціативи з’являться в заступників керівників будь-яких відомств.

Міністр тижня

Дмитро Кулеба вирішив, що роль бек-вокаліста у міжнародних зносинах очільнику дипломатичного відомства не пасує, і виступив соло – дав інтерв’ю The Guardian. Ясна річ, оминути увагою призупинення надання консульських послуг співвітчизникам Дмитро Іванович не міг. Для аргументації рішення МЗС міністр підключив «хлопців в окопах», які «дуже втомилися». «Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні», – сказав міністр. Кулеба переконаний: недопустимо, щоби одні українці «сидять в ресторанах», коли інші гинуть, захищаючи їх. Щоправда, скільки завсідників закладів громадського харчування в Брно і Дубліні після новацій його відомства повернуться в Ромни і Кривий Ріг, прогнозувати не став.

Крім того, Кулеба поставив європейцям у приклад росіян: «Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові своєї оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід має усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася». Про досягнення вітчизняного ВПК у розбудові оборонно-промислової бази Дмитро Іванович вирішив не просторікувати.

Переговори тижня

Два останні заходи в рамках Контактної групи з питань оборони України, яку для зручності спростили до назви «Рамштайн», супроводжуються прикметником «ювілейний» – попередній мав таке визначення, бо проводився вдвадцяте, найсвіжіший – бо відбувався рівно через два роки після створення Контактної групи.

Російські окупанти були переконані, що вже за два роки західні союзники України точно і неодмінно втомляться нам допомагати. Виявилося, що за два роки для союзників військова підтримка для ЗСУ стала на рівні рефлексу.

На зустрічі у режимі онлайн Президент Зеленський нагадав основні потреби України на сьогодні: «Далекобійної зброї, щоб для ворога не було жодного безпечного місця на території України; систем ППО, зокрема як мінімум сім ЗРК Patriot, щоб збивати російські літаки та не допускати їх до наших кордонів; артилерії, щоб зірвати наступ, який планують росіяни, і забезпечити власні активні операції».

З алаверди у виконанні шефа Пентагону Остіна стало відомо, що союзники нададуть понад 3000 одиниць бронетехніки, зокрема понад 800 основних бойових танків. Фраза Остіна: «Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи», – безумовно, тішить, але «цього року» може означати і до Великодня, і до Різдва.

Арештант тижня

«Висловлюємо вдячність польському міністерству за конструктивну роботу з розблокування кордону. А також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори, які тривали, були нелегкими. Але головне, що ми маємо результат», – подякував міністр агрополітики Микола Сольський польським протестувальникам після того, як вони розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Дякував сусідам той самий громадянин, якому тиждень тому детективи НАБУ повідомили, що викрили схему заволодіння державними землями в Сумській області загальною площею близько 2,5 тис. га та запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га. Сольський буцімто брав участь у обігу землі в природі, а тому Вищий антикорупційний суд обрав чинному міністрові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня.

25 квітня Сольський подав заяву на відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства. А вже 26 квітня за Миколу Тарасовича було внесено понад 75 мільйонів гривень застави і міністр у нібито відставці покинув пенітенціарний заклад.

Для чого антикорупціонерам було непокоїти людину, яка зараз налагоджує добросусідські стосунки зі стратегічними партнерами, – невідомо. Правда, НАБУ нагадало про своє існування. Тепер пасує щось голосне і з дивним результатом зробити спеціалістам з БЕБ і ДБР.