Нетаньягу загрожує ордер МКС на арешт.

Ізраїльський прем’єр попросив Байдена вплинути на Міжнародний кримінальний суд, аби не допустити цього.

 

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом заявив про стурбованість через розслідування прокурорів Міжнародного кримінального суду (МКС) воєнних дій у Секторі Ґаза. Про це повідомило видання Axios з покликом на свої джерела. За їхніми словами, прем'єр попросив американського президента запобігти видачі ордера на арешт ізраїльських чиновників.

 

За підсумками перемовин офіційно повідомлялося, що Джо Байден і Біньямін Нетаньягу обговорювали угоду щодо звільнення заручників, необхідність збільшення гуманітарної допомоги в Секторі Ґаза та припинення вогню в анклаві. Факт обговорення розслідування МКС у Білому домі не підтвердили.

 

За словами джерел інформаційної агенції Bloomberg, США стурбовані тим, що евентуальний ордер на арешт найвищих ізраїльських чиновників поставить під загрозу угоду з ХАМАСом, в рамках обговорення якої планується розглянути нову пропозицію про перемир’я. Ізраїль може відмовитися від угоди, якщо МКС висуне звинувачення на його адресу, зазначають співрозмовники аґенції. Країни G7 намагаються донести свої побоювання представникам суду, пише Bloomberg.

 

Джерела додали, що МКС розглядає можливість видачі ордера на арешт як ізраїльських високопосадовців, так і лідерів палестинського руху ХАМАС. Газета The New York Times писала, що ордер може бути виданий на арешт прем'єрміністра Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Ґалланта та інших ізраїльських високопосадовців. При цьому у Білому домі заявили, що розслідування подій у секторі Газа не входить до юрисдикції МКС.

30.04.2024

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