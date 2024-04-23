Трохи весняно

На ґрунті заморозки, магнолії відцвіли, а американці згадали про те, що місто Сітка, колишня столиця Аляски, до 1867 року називалося Ново-Архангельськ – і в стратегічних партнерів відновився інстинкт самозбереження, бо ті, що товчуться з іншої сторони затоки Беринга, «могут повторіть». Огляд подій тижня в Україні.

Конгрес тижня

Довгограюча епопея з військовою допомогою Сполучених Штатів Україні вийшла на новий етап. Позитивне для нас голосування в палаті представників Конгресу США не означає, що вже завтра американці нададуть ЗСУ величезну кількість «Томагавків», «Абрамсів» і F-16, а побачивши таку потугу, ті з сусідів, що вціліють, втечуть на свої болота. Не означає, але рух в правильному керунку активізувався.

Спікер Конгресу Майк Джонсон на днях згадав, що його син здобуває військову освіту, – і щоб нащадок мав менше клопотів у близькому майбутньому, політик, якого вважають надто близьким до Дональда Трампа, зробив усе необхідне для необхідного Україні результату. Не голосували за проєкт про військову допомогу лише остаточно відбиті трампісти. Тепер документ має пройти через Сенат і бути підписаним президентом Байденом. Політичні оглядачі з обидвох боків Атлантики майже одноголосно стверджують, що то справа техніки і станеться максимально оперативно. Враховуючи, який ґвалт після рішення Конгресу зчинився в Кремлі та його околицях, можна констатувати, що оглядачі мають рацію.

Таким чином, 60,84 мільярда доларів підуть на закупівлю зброї безпосередньо для України; на закупівлю для армії США оборонних товарів на заміну тим, які передаються Україні, а також на оплату оборонних послуг, наданих Україні; на поточні військові операції США в регіоні; на закупівлю передових систем озброєнь, оборонних виробів та оборонних послуг і на пряму фінансову допомогу державному бюджету Україні.

Гроші на допомогу Україні виділяють у кредит, але президент США має право його списати.



Ще більше підіймає настрій інформація, яку розповсюдили експерти Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними, голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер анонсував, що перша партія зброї, серед якої ATACMS, може бути доставлена в Україну до кінця тижня. Додатковим бонусом має стати і додатковий новий пакет, який може перевершити останню американську допомогу на суму 300 мільйонів доларів, отриману Україною раніше. В цей пакет увійдуть броньовані машини, бойові машини Bradley, «Хаммери» і бронетранспортери M113.

Медіа тижня

Проте безоглядно впадати в ейфорію не варто, і про це говорять самі американці. Видання The Wall Street Journal пише, що на війні настав критичний момент, а «без надходження свіжої живої сили та західної військової техніки Україна може зіткнутися з подальшими втратами своєї землі та найкращих військ, що затьмарює будь-яку надію повернути майже 20% її окупованої території». Росія намагається просуватися на кількох фронтах. Зараз критичною ціллю Росії є місто Часів Яр, взяття якого відкриє шлях для нападу на Костянтинівку та Краматорськ у Донецькій області, яка є основною мішенню для Путіна, констатували в WSJ.

Ще більше песимізму було на шпальтах POLITICO, де зазначалося, якщо ситуація на фронті не зміниться найближчим часом, то Україна в її теперішньому вигляді може залишитися в минулому. «Без серйозних змін у постачанні сучасної західної зброї та грошових коштів Україна не зможе звільнити території, які зараз утримують путінські сили. Це дасть Путіну можливість тероризувати країну в майбутні місяці або роки. Навіть якщо Росія не зможе знищити Україну, часткова перемога залишить надії Києва на вступ до ЄС і НАТО в підвішеному стані», – прогнозували в POLITICO і не виключили, що наступними в «розстрільному списку» росіян стануть Литва, Латвія та Естонія.

Роздуми Bloomberg щодо американської допомоги ейфорію ліквідує під корінь. На думку цього медіа, схвалення США виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України дасть змогу ЗСУ дещо перевести дух на полі бою, хоча навряд чи це переломить хід війни. І багато залежатиме від того, як швидко американська допомога дійде до лінії фронту.

Соціологія тижня

Соціологічна служба Центру Разумкова згадала лютневу заяву президента Франції про можливість відправки до України військового контингенту і провела дослідження щодо ставлення українців до такої перспективи. З’ясувалося, що співвітчизники до оспіваного російською пропагандою «НАТОвського чобота» ставляться приязно – понад 74% опитаних громадян України підтримують ідею про відправку на допомогу ЗСУ військового контингенту західних держав-союзників. Зокрема 48,2% респондентів сказали, що підтримують цю ідею, ще 26,1% "скоріше підтримують". 12,2% респондентів відповіли, що не підтримують таку ініціативу, 13,4% було важко відповісти на запитання.

Традиційно ідею з «експедиційним корпусом» підтримує більшість опитаних у Західному регіоні – 87%. Найменше толерують таку можливість в Південному регіоні, але і там прихильників перебування військовослужбовців з країн-союзників відносна більшість – 47,5%, не підтримують таку ідею 27% опитаних.

Сам творець ініціативи Емманюель Макрон поки що ідею з «легіонерами» відклав, хоча серед його земляків вона популярна. За результатами опитування на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) та Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS) (обидва в структурі міноборони Франції) 57% молодих французів у віці 18–25 років ще влітку 2023 готові були захищати Францію зі зброєю в руках. 9 з 10 з них (загалом 51%) готові воювати в Україні задля захисту Франції.

Азарт тижня

Президент Зеленський зайнявся проблемою лудоманії і ввів у дію рішення Ради з національної безпеки й оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

За місяць уряд мусить: розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань; заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця; встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу; провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.

«Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані», – зазначив Президент, і в цьому контексті варто згадати, що азартні ігри, зокрема й онлайн-казино, були легалізовані влітку 2020 року, а до цього гральний бізнес перебував під забороною 10 років.

Тепер треба чекати відповіді лобістів цієї сфери діяльності, де обертаються дуже грубі гроші.