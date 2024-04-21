США відрядять до Києва нових військових радників.

Вони допомагатимуть Україні з логістикою і обслуговуванням зброї з нового пакета військової допомоги.

генерал-майор Патрік Райдер

Сполучені Штати планують відправити до Києва додаткових військових радників. Про це повідомило видання Politico з покликом на слова офіційного речника Пентаґона генерал-майора Патріка Райдера (Patrick Ryder). «Протягом цього конфлікту міністерство оборони переглядало та коригувало нашу присутність у країні залежно від того, як змінювалася ситуація з безпекою. Зараз ми розглядаємо можливість відрядження кількох додаткових радників для розширення Відділу з питань військової співпраці (Office of Defense Cooperation – ODC) у амбасаді (США в Україні, – ред.)», – сказав Райдер.

Він уточнив, що додаткові військові радники не братимуть участі у бойових діях, а займуться консультуванням та підтримкою уряду та Збройних Сил України. Зокрема вони допомагатимуть українській стороні з логістикою й обслуговуванням зброї, що поставляється зі США у рамках нового пакета військової допомоги, а також спостерігатимуть за її використанням.

Райдер додав, що ODC в американській амбасаді в Києві перебуває під керівництвом голови дипмісії. «ODC виконує різноманітні консультативні та допоміжні місії (не бойові), і хоча він укомплектований виключно персоналом міністерства оборони, він інтеґрований у амбасаду США під керівництвом керівника місії, як і решта амбасади», – додав Райдер.

Генерал відмовився називати чисельність нового поповнення «з міркувань оперативної безпеки та захисту військовослужбовців». Проте інші джерела у Вашінґтоні повідомили виданню, що йдеться про 60 військових фахівців.

Варто зазначити, що роботи з розгортання додаткової американської військової місії в Києві розпочалися ще до позитивного голосування в Палаті представників Конґресу щодо допомоги Україні. Нагадаємо, що 20 квітня, після кількох місяців дебатів, конґресмени переважною більшістю голосів затвердили масштабний пакет допомоги Україні на суму близько 61 млрд доларів. Очікується, що 23 квітня документ схвалить Сенат. Президент США Джо Байден заявив, що після цього негайно підпише закон.