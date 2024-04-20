Біжи, псе

Василь МАХНО

Дідо приніс його у внутрішній кишені штруксової блюзи,

витерті лискучі лікті й віддуті кишені якої,

ніколи не подобалися бабці:

«Ходиш в ній як старий злодій».

 

Клаповухе цуценя було чорне з білою хрестовиною на грудях.

На підлозі одразу впісялося,

й заглянувши в калюжу, як у люстерко,

розпчихалося.

 

«Дес ’го підобрав?» – запитувала бабця,

витираючи стиркою мокре місце.

«Де взєв – там вже нема» – відбивався дідо.

Він стояв з карабанькою з-під кільки в томаті,

з якої кіт пив молоко.

 

«То – котова, – не вгавала бабця, –

шо не принесе – всьо на мої руки»,

але, спостерігаючи як цуценя червоним язиком

хлепче ранішнє молоко,

подобрішала і сама до себе сказала:

«Шо то за Боже створінє»

 

«Та йшов’ім вже додому», – неспішно почав дідо.

«І шо?»

«Коло старого млина Йван, якому сє прозивают

Пірґач, ніс до потічка мішок. Сука вродила ’му

дванацітеро – то лишив собі два,

а десік ніс топити».

«Але вже люди не мают серцє».

«Ну, то я вибрав сего».

 

Наступного літа клаповухий ганявся за мною

уздовж річки, лякаючи зелених ропух,

вискакував з будлаків

з колючим сухоцвітом на стегнах

і гарчав,

знаходячи мишачі нори.

 

Світ для нас був зеленим.

Кульбаби були нашими сестрами.

Будлак – був річковим маяком,

а клаповухий був моїм псом

і моїм братом,

а коли перепливав річку – то був човном.

 

«Дивисє – наказувала мене бабця – аби ’го

дихавишний Якимец не заманив».

Якимец топив з псів

смалец.

 

Нашого клаповухого упіймав не Якимец –

його збила вантажівка.

Того першого дорослого його зеленого літа,

чужий шофер, що розвозив на продаж

патики.

 

Збив – і втік.

 

Два дні клаповухий пролежав

під сливкою і здох.

 

Дідо зняв з вішака штруксову блюзу:

«В чім прийшов – втім і відідйде»,

огорнув нею клаповухого

і поніс на город – під яблінку.

 

Окрім діда – мене і бабці прощалися з клаповухим

ропухи, яких він страшив,

зійшлися будлаки,

які обдиради йому боки,

прилетіло парашутиками

кульбабине насіння,

а річка, в якій він уявляв себе

човном,

притягнула до себе

зимний дощ.

 

Біжи – псе – втікай від вантажівки

поміж будлаків –

стрибай з розгону в річку – пливи човном –

оминай Якимцє.

 

Тільки біжи.

 

Тільки живи,

мій брате.

 

знимка Анатолія Бабійчука.

20.04.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Музичний образ Страстей Христових
У четвер перед Вербною Неділею відкриття унікальної виставки старовинних плащаниць із галицьких церков супроводжуватиме концерт із творів Василя Барвінського у виконанні вокальної формації “CANTUS”.
19.04.24 | | Штука
Дві заяложеності
Анатолій Стріляний
Cкільки ж її у ЗМІ, у промовах усяких діячів і службовців – оцієї пишномовності й казенності, казенної пишномовності та пишномовної казенності
18.04.24 | | Дискурси
Секс у столичному місті
Юрій Винничук
До мене віддавна долинали чутки про таємничі вечірки, які відбувалися – і тепер, під час війни, далі відбуваються – за містом або навіть і в місті...
17.04.24 | | Дискурси
«Ремінісценції.UA»: виставаТанцТеатру «Життя»
Історично-музичний проєкт сучасними сценічними засобами розповідає глядачеві понад 300-літню історію нищення України російською імперією. Вистава із десяти історій про Війну, Страх, Репресії, Смерть, але водночас — про Віру, Життя, Надію, Боротьбу за Україну!
16.04.24 | | Штука
Сингулярність все ближче
Рей Курцвейл
За п'ять років прогнозована тривалість людського життя збільшуватиметься за рік більш як на рік, до 2045 року свій мозок ми підключимо до надкомп'ютера – це і буде сингулярність
16.04.24 | | Дискурси
Без купола
Юрко ТИМЧУК
Синоптики і політологи пророкували спекотний квітень. Одні точно не помилилися, інші почекають – і виявиться, що і вони були мали рацію.
16.04.24 | | Україна
Ярослав Крук (1947–2024). In memoriam
Оксана Сайко
Роман Федорів якось назвав його художником місячної ночі... На 77 році життя не стало львівського митця Ярослава Крука.
15.04.24 | | Галичина
«Ой діброво – темний гаю!»
Андрій Содомора
Ця поезія – про тепло, про добро, про щастя, для якого народжується людина. Не в багатстві ж воно, людське щастя, не в дібрах-дóбрах, а в добродійстві
15.04.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.