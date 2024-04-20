Дідо приніс його у внутрішній кишені штруксової блюзи,

витерті лискучі лікті й віддуті кишені якої,

ніколи не подобалися бабці:

«Ходиш в ній як старий злодій».

Клаповухе цуценя було чорне з білою хрестовиною на грудях.

На підлозі одразу впісялося,

й заглянувши в калюжу, як у люстерко,

розпчихалося.

«Дес ’го підобрав?» – запитувала бабця,

витираючи стиркою мокре місце.

«Де взєв – там вже нема» – відбивався дідо.

Він стояв з карабанькою з-під кільки в томаті,

з якої кіт пив молоко.

«То – котова, – не вгавала бабця, –

шо не принесе – всьо на мої руки»,

але, спостерігаючи як цуценя червоним язиком

хлепче ранішнє молоко,

подобрішала і сама до себе сказала:

«Шо то за Боже створінє»

«Та йшов’ім вже додому», – неспішно почав дідо.

«І шо?»

«Коло старого млина Йван, якому сє прозивают

Пірґач, ніс до потічка мішок. Сука вродила ’му

дванацітеро – то лишив собі два,

а десік ніс топити».

«Але вже люди не мают серцє».

«Ну, то я вибрав сего».

Наступного літа клаповухий ганявся за мною

уздовж річки, лякаючи зелених ропух,

вискакував з будлаків

з колючим сухоцвітом на стегнах

і гарчав,

знаходячи мишачі нори.

Світ для нас був зеленим.

Кульбаби були нашими сестрами.

Будлак – був річковим маяком,

а клаповухий був моїм псом

і моїм братом,

а коли перепливав річку – то був човном.

«Дивисє – наказувала мене бабця – аби ’го

дихавишний Якимец не заманив».

Якимец топив з псів

смалец.

Нашого клаповухого упіймав не Якимец –

його збила вантажівка.

Того першого дорослого його зеленого літа,

чужий шофер, що розвозив на продаж

патики.

Збив – і втік.

Два дні клаповухий пролежав

під сливкою і здох.

Дідо зняв з вішака штруксову блюзу:

«В чім прийшов – втім і відідйде»,

огорнув нею клаповухого

і поніс на город – під яблінку.

Окрім діда – мене і бабці прощалися з клаповухим

ропухи, яких він страшив,

зійшлися будлаки,

які обдиради йому боки,

прилетіло парашутиками

кульбабине насіння,

а річка, в якій він уявляв себе

човном,

притягнула до себе

зимний дощ.

Біжи – псе – втікай від вантажівки

поміж будлаків –

стрибай з розгону в річку – пливи човном –

оминай Якимцє.

Тільки біжи.

Тільки живи,

мій брате.

знимка Анатолія Бабійчука.