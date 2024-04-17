Франція відкликала амбасадорку в Азербайджані для консультацій.

Париж пояснив таке рішення діями азербайджанської сторони, «які завдають шкоди двостороннім відносинам країн».

 

 

Президент Франції Емманюель Макрон вирішив відкликати амбасадорку в Азербайджані Анну Буайон (Anne Boillon) для консультацій. Як повідомив телеканал France24 з покликом на заяву МЗС Франції, рішення ухвалене у зв'язку з діями азербайджанської сторони, «які завдають шкоди двостороннім відносинам країн».

 

«Президент республіки (Емманюель Макрон, – ред.) прийняв сьогодні нашу амбасадорку з цього приводу. Він висловив жаль з приводу дій Азербайджану і побажав, щоб азербайджанська сторона пояснила свої наміри», – йдеться у заяві французького МЗС.

 

Відомство наголосило, що Франція виступає за нормалізацію відносин між Азербайджаном та Вірменією з урахуванням міжнародного права та територіальної цілісності країн.

 

Раніше керівник МЗС Франції Стефан Сежурне (Stéphane Séjourné) заявив, що риторика Азербайджану «виходить з-під контролю». «Баку звинувачує Вірменію в ескалації конфлікту, тоді як Вірменія, навпаки, намагається уникнути цього», – зазначив він.

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв називав такі звинувачення безпідставними. Незадовго до цього він звинуватив Емманюеля Макрона у «демонізації Азербайджану», а також у проведенні мілітаристської політики через постачання озброєння Вірменії.

17.04.2024

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