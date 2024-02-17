Росія намагається розробити ядерну космічну зброю для знищення супутників.

За даними розвідки США, йдеться про використання електромагнітного імпульсу, створеного ядерним вибухом.

 

 

Росія працює над розробленням ядерної космічної зброю для виведення з ладу супутників інших держав. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на джерела, знайомі з даними американської розвідки про ці розробки. Йдеться про атомну зброю, яка під час вибуху створить потужний електромагнітний імпульс (ЕМІ), здатний вивести супутники з ладу.

 

За даними джерел, зброя, яку намагаються створити росіяни мала б виводити з ладу «величезну кількість супутників», які відповідають, зокрема, за мобільний та інтернет-зв'язок. Наприклад, ця зброя зможе знищити великі групи малих супутників від компанії Starlink, вважають експерти, опитані телеканалом. 

 

При цьому залишається незрозумілим, чи зможе ця зброя вплинути на роботу, наприклад, супутників GPS, які розташовані на вищій орбіті. Як зазначив колишній високопосадовець Пентаґона, все залежить від відстані до вибуху та його сили, а також віку самих супутників.  

 

За словами іншого джерела CNN, найбільша небезпека будь-якого ЕМІ-пристрою на орбіті полягає в тому, що він може створити «мінне поле» з виведених з ладу супутників, яке становитиме загрозу для всіх нових супутників.

 

Водночас співрозмовники телеканалу вважають, що така зброя завдала б шкоди самій Росії, оскільки створила б завади й для російських супутників. 

 

Нагадаємо, що у середу, 14 лютого, голова комітету у справах розвідки Палати представників Конґресу США Майк Тернер  опублікував  заяву, в якій попередив про «поважну загрозу національній безпеці» та зажадав від президента США Джо Байдена розсекретити цю інформацію. Деякі американські ЗМІ стверджували, що йдеться про плани Росії розмістити ядерну зброю у космосі.

17.02.2024

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