Львівщину вочі атакували дрони та балістичні ракети "Кинджал".

Сьогодні вночі, 11 квітня ворог атакував Львівщину аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» та бойовими безпілотниками. Унаслідок атаки уражений обʼєкт газової інфраструктури в Стрийському районі та електропідстанцію в Червонограді. Постраждалих немає.

О 1:16 у ніч на 11 квітня Повітряні сили повідомили про зліт дев’яти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ, що рухались у напрямку пускових рубежів. Пізніше ще три літаки МіГ-31К злетіли з аеродрому «Саваслейка» Нижньогородської області. Повітряну тривогу на території Львівської області оголосили о 3:41.

Ракети зайшли в повітряний простір України через Чернігівську область та тримали курс на захід. Близько 5:53 крилаті ракети перетнули кордон Львівської області. Попередньо відомо про пуск аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

О 6:00 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ракети перебувають у повітряному просторі Львівщини, в згодом – що в області працює протиповітряна оборона. За кілька хвилин було чутно вибухи.

Пізніше голова ЛОВА повідлмив, що ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

«Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському. Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема», – повідомив Максим Козицький.

Нагадаємо, востаннє Росія атакувала Львівську область ракетами 31 березня. Тоді внаслідок влучання в обʼєкт критичної інфраструктури в Стрию загинули двоє людей.



