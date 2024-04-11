Суд дозволив називати ексканцера Шрьодера «хлопчиком на побігеньках у Путіна».

Шрьодер програв позов проти газети Bild через інтерв'ю Навального, який саме так назвав позивача.

 

 

Колишній бундесканцлер Німеччини й чинний російський газовий лобіст Ґергард Шрьодер (Gerhard Schröder) програв резонансний судовий процес проти німецької газети Bild. Ексканцлер позивався з виданням через опубліковане ще 2020 року інтерв'ю з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним, який загинув у російській колонії в лютому цього року.

 

Шрьодер домагався, щоб суд заборонив BILD поширювати критичні заяви Навального, який тоді проходив у Берліні курс реабілітації після отруєння «новічком». «Шрьодер був канцлером наймогутнішої країни Європи. А тепер він – хлопчик на побігеньках у Путіна, який захищає вбивцю», – заявив тоді Навальний. Він також сказав, що, на його особисту думку, засновану на багаторічному вивченні «Роснефти» та «Газпрому», Шрьодер може отримувати в РФ таємні платежі. «У мене немає документа, на якому чорним по білому написано: ось, пане Шрьодер, ваш портфель, набитий грошима. Але у мене немає жодних сумнівів, що Шрьодер отримує таємні платежі», – наголосив російський опозиціонер.

 

Ґергард Шрьодер, своєю чергою, назвав тезу про таємні платежі «свідомо хибною» і повідомив, що в цій ситуації змушений звернутися по допомогу адвокатів, оскільки газета Bild оприлюднила ці звинувачення, не попросивши у нього коментаря. У позові він зажадав у судовому порядку заборонити поширення тверджень Навального.

 

Знаменно, що земельний суд в Гамбурзі оголосив своє рішення, де йдеться про відмову в задоволені позову, у середу, 10 квітня, невдовзі після того, як позивач відзначив своє 80-річчя. Програвши позов, Шрьодер не став подавати апеляцію, а тому буде змушений компенсувати всі судові витрати.

 

«Таким чином стає чітко зрозуміло: фрази, які головний суперник Путіна Олексій Навальний сказав в інтерв'ю про друга Путіна Шрьодера, Bild мав право публікувати», – коментує газета результат цього багаторічного позову.

 

Нагадаємо, що Ґергард Шрьодер обіймав посаду канцлера ФРН з 1998 до 2005 року. Після поразки на виборах 2005 року і демісії у він прийняв пропозицію Путіна і з 2006 року очолював комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, а з 2017-го – раду директорів компанії «Роснефть».

11.04.2024

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