Fitch знизила прогноз щодо кредитного рейтингу Китаю до негативного.

Це пов’язано з великим бюджетним дефіцитом і держборгом країни.

 

 

У середу, десятого квітня, рейтингова аґенція Fitch знизила прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу Китаю зі «стабільного» до «негативного». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Міністерство фінансів КНР висловило жаль через таке рішення Fitch.

 

У пресрелізі аґенції йдеться, що перегляд прогнозу пов'язаний зі зростанням ризиків для державних фінансів Китаю на тлі «невизначених економічних перспектив» країни. «Великий бюджетний дефіцит і держборг, який зростає, в останні роки привели до руйнування бюджетних буферів... Fitch вважає, що бюджетно-податкова політика, найімовірніше, відіграє важливу роль у підтримці економічного зростання в найближчі роки, що може підтримати стійку тенденцію зростання держборгу», – вважають експерти.

 

Пониження прогнозу відбулося після подібного кроку Moody's у грудні минулого року та сталося в той момент, коли Пекін активізує зусилля, щоби стимулювати слабке відновлення другої за величиною економіки світу після COVID-19 за допомогою фіскальної та монетарної підтримки.

 

«Перегляд прогнозу Fitch відображає складнішу ситуацію в державних фінансах Китаю щодо подвійного удару уповільнення зростання та збільшення боргу. Це не означає, що Китай найближчим часом оголосить дефолт, але можна спостерігати кредитну поляризацію в деяких закладах фінансування місцевих органів влади, особливо тому, що уряди провінцій засвідчують слабший фінансовий стан», – розповів старший економіст Natixis Asia-Pacific Ґері Нґ (Gary Ng).

 

У Fitch очікують, що дефіцит державного бюджету КНР зросте з 5,8% у 2023 році до 7,1% від ВВП 2024-го. Це стане найвищим показником після 8,6% у 2020 році, коли економіка країни постраждала через жорсткі обмеження на тлі пандемії коронавірусу.

 

Fitch також прогнозує уповільнення економічного зростання Китаю з 5,2% у 2023 році до 4,5% у 2024-му. Причиною аналітики називають слабкість сектора нерухомості, що зберігається, і зниження споживання домогосподарств, викликане в тому числі «дещо млявим зростанням доходів». Також однією з проблем залишається дефляція.

10.04.2024

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