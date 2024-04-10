Уряд Ірландії очолив Саймон Гарріс.

Він став наймолодшим прем'єром в історії республіки.

 

 

Парламент Ірландії затвердив нового прем'єр-міністра – 37-річного Саймона Гарріса (Simon Harris). Як подає телерадіокомпанія ВВС, він став наймолодшим прем'єром, який будь-коли очолював Ірландську Республіку.

 

Призначення Гарріса відбулося після офіційної демісії його попередника Лео Варадкара (Leo Varadkar). У першому ж виступі після обрання Гарріс заявив, що має намір докласти максимуму зусиль для того, щоб «виправдати надану йому довіру», пообіцяв усіляко підтримувати «Угоди Страсної п'ятниці» про мирне врегулювання конфлікту в Північній Ірландії та закликав своїх співгромадян «не піддаватися песимізму».

 

Партія Фіне Ґел, яку Гарріс очолив після відставки Варадкара, входить до коаліції з Республіканською партією Фіанна Файл та Партією зелених. Попри заклики опозиції оголосити дострокові вибори, Гарріс уже дав зрозуміти, що його уряд має намір працювати повний термін, а загальні вибори відбудуться, як було заплановано, у березні наступного року.

 

Новообраний прем'єр Ірландії народився у дуже скромній родині. Його батько був таксистом, а мати працювала помічником учителя у школі для дітей із проблемами розвитку. Можна сказати, що політичне життя Гарріса розпочалося в 15-літньому віці. У його молодшого брата був синдром Аспергера (розлад аутичного спектру), і Гарріс почав активно виступати за покращення умов лікування та за допомогу таким дітям.

 

У 2009 році його було обрано до ради графства В’їклов, причому він отримав рекордну кількість голосів виборців. 2011 року Гарріс став наймолодшим членом парламенту, а у 2016 вже обіймав посаду міністра охорони здоров'я.

 

У 2020 році став міністром вищої освіти і доклав чимало зусиль до того, щоб залучити на свій бік депутатів від своєї партії та її активістів. Саме на цій посаді Гарріс 2022 року виступив на підтримку України. «Хоча Ірландія є нейтральною країною, ми не можемо дозволити собі бути морально чи політично нейтральними у цьому питанні. Ось чому ми продовжимо підтримувати санкції ЄУ проти Росії, щоб притягнути її лідерів до відповідальності за їхні дії, і через наше членство у Раді безпеки ООН продовжимо закликати їх негайно припинити війну в Україні», — заявив Гарріс, підтримавши тим самим політику Лео Варадкара, який саме відвідував Київ.

10.04.2024

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