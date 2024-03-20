Лео Варадкар йде з посади прем'єр-міністра Ірландії.

На початку березня провалився ініційований ним референдум про шлюб та роль жінки у сім'ї.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар (Leo Varadkar) оголосив про свою демісію з посади лідера керівної партії Фіне Ґел. Після обрання нового партійного лідера він полишить і посаду голови уряду. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

«Я подаю до демісії з посади голови партії з сьогоднішнього дня і піду у відставку з посади прем’єра, щойно мій наступник зможе зайняти цю посаду. Цей час настав», – заявив Лео Варадкар, виступаючи в Дубліні. Він зазначив, що продовжить очолювати уряд, доки партія обере собі нового лідера, що, за його словами, багато часу зайняти не повинно.

Найімовірніше, новий прем'єр з’явиться в країні зразу ж після парламентських канікул, які закінчаться після Великодня (31 березня), та у будь-якому разі до початку партійної конференції, призначеної на 16 квітня. Новий прем'єр і лідер Фіне Ґел пробуде на посаді до кінця року, щоб постаратися виграти наступні вибори, які відбудуться на початку 2025 року.

«Ретельно все обміркувавши і зазирнувши собі в душу, я вважаю, що новий прем'єр і новий лідер партії буде краще, ніж я, готовим до того, щоб домогтися переобрання уряду, оновити і посилити команду, сфокусувати наш меседж і політику, просунути її реалізацію. А я після семи років на посаді більше не відчуваю себе найкращою людиною для такої роботи», – сказав Варадкар.

Восьмого березня цього року в Ірландії за ініціативою уряду пройшов подвійний референдум. Ірландцям було запропоновано проголосувати за перегляд положень конституції про шлюб та роль жінки у сім'ї. Перший референдум був покликаний розширити конституційне визначення сім'ї з осередку, заснованого на шлюбі, до союзу, який передбачає «тривалі стосунки пар», у тому числі одностатевих. Другий пропонує замінити в конституції, яка була прийнята ще 1937 року, формулювання про «хатні зобов'язання жінки» гендерно-нейтральним пунктом про турботу, яка надається членами родини один одному. За обома пунктами референдум провалився, що Варадкар сприйняв як особисту поразку.

Варадкар вперше очолив і партію, і уряд 2017 року. Він став наймолодшим прем'єром в історії Ірландської Республіки. Варадкар обіймав цю посаду до 2020 року, а потім знову став прем'єром у 2022 році.

2015 року, незадовго до референдуму про поправки до конституції, які легалізують одностатеві шлюби, Варадкар, який тоді обіймав міністерську посаду в уряді, здійснив камінгаут, ставши першим чинним міністром у країні, який не приховує своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Під час перебування Варадкара прем'єром Ірландія активно підтримувала Україну в її протистоянні російській аґресії. Він сам приїжджав до Києва. А Ірландія – країна з населенням у трохи більш ніж 5 мільйонів мешканців – прийняла понад 100 тисяч українських біженців.