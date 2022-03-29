З Європи виганяють 43-х російських дипломатів.

Чотири країни-члени ЄУ оголосили про висилання співробітників консульських установ РФ.

Загалом 43 російські дипломати будуть вигнані з Європи завдяки скоординованій акції чотирьох країн-членів Євроунії на тлі аґресивної війни, яку Росія веде проти України. Про це повідомило британське видання Daily Mail.

Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили у вівторок, 29 березня, про висилку великої групи російських дипломатів, запідозрених у шпигунській діяльності.

Як повідомило МЗС Нідерландів, з країни відсилають 17 аґентів російської розвідки, які були акредитовані як дипломати в різних російських дипломатичних представництвах. В Амстердамі послалися на інформацію від місцевих спецслужб. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Густра (Wopke Hoekstra) підкреслив, що уряд готовий до будь-яких кроків у відповідь із боку Москви.

Бельгія зобов'язала залишити країну 21-го російського дипломата, звинувативши їх у шпигунстві, участі в операціях з впливу та загрозі національній безпеці. Йдеться про співробітників російського посольства в Брюсселі та консульства в Антверпені.

Ірландія оголосила, що країну мають залишити четверо високорангових чиновників посольства Росії в Дубліні. Їх звинуватили в участі у діяльності, яка «не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної роботи». Зазвичай під цим формулюванням мають на увазі шпигунство.

Також у вівторок про висилку одного співробітника російської дипмісії оголосила Чехія. Працівника посольства РФ у Празі зобов'язали залишити країну протягом трьох діб. «Спільно з нашими союзниками ми скорочуємо присутність російської розвідки у країнах ЄУ», – йдеться у твіті чеського Міністерства закордонних справ. У Чехії після скандалу з причетністю російських спецслужб до вибухів на військових складах у Врбетиці залишалося тільки семеро росіян із дипломатичним статусом.

Росія готує дзеркальну відповідь на вигнання своїх дипломатів. Про це повідомила офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова. «По всіх дамо відповідь», – запевнила вона.

Після початку російського військового вторгнення в Україну 24 лютого ціла низка західних країн оголосила про висилку російських дипломатів. Зокрема США зобов'язали виїхати 12 співробітників російських дипломатичних установ, запідозрених у роботі на розвідку РФ. Польща минулого тижня звинуватила у шпигунстві та зобов'язала полишити країну аж 45 російських дипломатів. Також російських дипломатів вигнали з Болгарії, Словаччини, Естонії, Латвії, Литви та Чорногорії.