Ірландські рибалки відігнали російський ВМФ.

Росія перенесе заплановані на початок лютого морські навчання за межі виняткової економічної зони Ірландії.

Росія не проводитиме заплановані на початок лютого навчання свого Військово-морського флоту у винятковій економічній зоні (ВЕЗ) Ірландії, як мала намір раніше. Через різкий протест офіційного Дубліна та невдоволення ірландських рибалок Москва вирішила перенести маневри в інший район. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на слова ірландського міністра закордонних справ Саймона Ковені (Simon Coveney).

Навчання з бойовими стрільбами, заплановані на 3-8 лютого, мали пройти за 240 кілометрів від південно-західного узбережжя країни. Ці плани викликали різку критику в Дубліні. Місцеві рибалки погрожували влаштувати акції протесту, якщо навчання відбудуться там, де було заплановано спочатку. Їх підтримала Ірландська асоціація переробників та експортерів риби. Міністр у справах національної спадщини Малколм Нунан (Malcolm Noonan) застерігав, що російські військові навчання можуть мати згубні наслідки для багатьох морських тварин, у тому числі кількох видів китів. Тож ірландська сторона офіційно зверталася до Москви з проханням перенести маневри.

У суботу ввечері, 29 січня, міністр закордонних справ Саймон Ковені повідомив, що навчання буде перенесено за межі виняткової економічної зони Ірландії. «Цього тижня я написав міністрові оборони Росії з проханням переглянути місце проведення військово-морських навчань біля берегів Ірландії. Сьогодні ввечері я отримав листа, який підтверджує, що російські навчання будуть перенесені за межі ВЕЗ Ірландії. Я вітаю це рішення», – написав він у Twitter.

Російське посольство в Ірландії підтвердило перенесення місця навчань. У повідомленні посольства йдеться, що навчання переносять «з метою не створювати перешкод для нормальної роботи ірландських рибалок». Водночас посол Росії в Ірландії Юрій Філатов називав цю проблему «перебільшеною», а конфліктну ситуацію, пов'язану з військовими маневрами, – «частиною пропагандистської кампанії про евентуальну російську загрозу Європі».